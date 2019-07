Jugaron la séptima

El sábado se disputó la séptima fecha del torneo Clausura de divisiones inferiores de Primera A de la Liga Rafaelina de Fútbol. En los duelos salientes, Atlético le ganó todos los puntos en juego a Ben Hur y potencia sus aspiraciones en la mayoría de las categorías. También logró una buena sumatoria 9 de Julio ante Independiente de San Cristóbal.

Estos fueron los resultados y goleadores:

Quinta división: Brown 1 (Agustín Ribodino) - Unión 1 (Leider Fissore); Independiente de San Cristóbal 1 (Diego Videla) - 9 de Julio 1 (Ezequiel Segovia); Sportivo Norte 3 (Angel Almaraz, Alejandro Bassi y Franco Rovedatti) - Quilmes 0; Ben Hur 1 (Tobías Seguro) - Atlético Rafaela 3 (Bruno Tascón, Darío Rostagno y Juan López); Libertad 0 - Peñarol 0.

Sexta división: Independiente 1 (Nicolás Muga) - 9 de Julio 5 (Elías Taborda -2-, Nahuel Chizzini, Lorenzo Peretti y Enzo Carignano); Sportivo Norte 1 (Owen Escobar) - Quilmes 2 (Tomás Vera y Martín Villafañe); Ben Hur 0 - Atlético 2 (Santiago Varela y Matías Ribalta); Libertad 3 (Erik Iturre, Luis Marengo y Luca Graziutti) - Peñarol 0. Unión le gana puntos a Brown que no presenta divisional.

Séptima división: Brown 4 (G. Bertorello, Facundo Isla, Valentín Pepe -2-) - Unión 0; Independiente 0 - 9 de Julio 7 (Angel Molinari -2-, Matías Mendoza -2-, Lionel Ledesma -2- y Luka Zanoni); Sp. Norte 1 (Kevin Domínguez) - Quilmes 0; Ben Hur 1 (Federico Dunky) - Atlético 2 (Bautista Tomatis y Mateo Flenche Voeffray); Libertad 3 (Axel Gravenbarter -2- y Nahuel Lescano) - Peñarol 3 (Luis Aguirre -2- y Alfredo Sánchez).

Octava división: Brown 1 (Matías Alcanis) - Unión 0; Ben Hur 0 - Atlético 1 (Alejo Domínguez); Libertad 0 - Peñarol 2 (Joel Bonifacio y Enzo Wattier). Quilmes le gana puntos a Sportivo y 9 de Julio a Independiente, que no presentan divisional.

Novena división: Libertad 1 (Román Basualdo) - Peñarol 0; Ben Hur 1 (Camilo Alberto) - Atlético 2 (Francisco Gramaglia -2-); Independiente 0 - 9 de Julio 1 (Joaquín Zorrilla); Brown 0 - Unión 0. Sportivo Norte le gana puntos a Quilmes.

Novena especial: Ben Hur 0 - Atlético 1 (Lucas Acevedo); Libertad 0 - Peñarol 0.

Infantiles 2007: Unión 3 (Lautaro Inderkumer -2- y Juan Cabral) - Brown 2 (Felipe Varisco y Pedro Aimetta); 9 de Julio 3 (Uriel Cabrera -2- y Juan Ante) - Independiente 1 (Matías Videla); Atlético 4 (Valentino Gandín -4-) - Ben Hur 2 (Francisco Viotti y Pau Epstein); Peñarol 2 (Eduardo Chiessa y Sebastián Ojeda) - Libertad 0.

Infantiles 2008: Unión 7 (Ever Cabral, Pedro Bair, Stéfano Casale, Tomás Griotti, Alexis Ledesma, Valentin Milanese y Sebastián Maldonado) - Brown 0; 9 de Julio 3 (Juan Lazcano, Alejandro Bruneri y Matías Taborda) - Independiente 0; Quilmes 1 (Laureano Valiente) - Sp. Norte 2 (Gabriel Feultier -2-); Atlético 3 (Santino Boidi -2- y Santiago Ojeda) - Ben Hur 1 (Bautista Garetto) y Peñarol 1 (Fabio Ledesma) - Libertad 2 (Esteban Larrea y Martín Detler). Quilmes le gana puntos a Sp. Norte.



PRINCIPALES POSICIONES

Quinta división: Atlético 17 puntos; Libertad 12; Peñarol 11; Unión 10.

Sexta división: Atlético 19 puntos; Libertad 16; Unión 13.

Séptima división: Atlético 21 puntos; 9 de Julio 13; Ben Hur y Brown 12.

Octava división: Peñarol 18; Atlético 15; Brown 12.

Novena división: Atlético 21; Peñarol 12; Libertad y Ferro 11.

Novena especial: Atlético 19 puntos; Unión y Ferro 14.