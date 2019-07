Numerosa delegación de Atlético

La Escuela de Ajedrez de Atlético de Rafaela presentó una numerosa delegación la ciudad de Ceres, donde se realizó el torneo Dominguito, incluido dentro del calendario oficial de torneos de la Federación Rafaelina de Ajedrez. Las categorías fueron muy numerosas y competitivas con una destacada perfomance de los representantes de Atlético de Rafaela.En categoría Sub 8, tuvieron meritorias actuaciones Salvador Delgado, Jeremías Lemos y Bruno Vaudagna que ocuparon el segundo, cuarto y séptimo puesto respectivamente.En Sub 10, la más numerosa con 20 participantes, tuvo una gran performance Ramiro Balestro que compartió el segundo puesto. Y también sobresalió Santiago Sarco que está participando en sus primeros torneos.En Sub 12 participaron Ramiro Suárez y Mateo Jappert quienes ocuparon el séptimo y noveno lugar respectivamente, mostrando un gran avance en su juego. Mientras que en categoría Sub 14, la más exigente y competitiva, realizaron muy buenos juegos y compartieron el cuarto puesto Santiago Núñez, Nereo Paz y Brian Ceballos. Un poco más atrás, en un meritorio décimo puesto, Ismael Chiappero.Una mención especial para los padres de la Subcomisión que, con esfuerzo, logran los medios para que los chicos puedan participar en los distintos torneos. Y a los profesores que tienen gran dedicación hacia los niños. La escuela de ajedrez del club Atlético de Rafaela invita a todos los que quieran aprender este noble deporte, a acercarse a la institución o comunicarse a: facebook: ajedrezrafaela, Instagram:escueladeajedrez, e-mail: [email protected] tel.: 501385 - 695399.