Ajedrecistas del CECR se destacaron en Ceres

FOTO PRENSA CECR CON LOS TROFEOS./ Muy buena cosecha de la delegación.

Se desarrolló la IV edición del calendario de la Federación Rafaelina de ajedrez en Ceres. El torneo se disputó bajo sistema suizo a cinco rondas. Destacada labor tuvieron la mayoría de los representantes, del “Centro Empleados de Comercio.

La delegación la integraron los siguientes ajedrecistas: Fioramonte Aarón, Solís Lázaro, Fioramonte Franco, Santillán Victoria, Stenderup Tobías, Hilgert Gonzalo, Hevia Lautaro, Hevia Gerónimo y Hernández Daniel.

En la categoría Sub 8 obtuvo el cuarto puesto Fioramonte Aaron (Cecr); en la categoría Sub 10 se consagro campeón Franco Fioramonte (Cecr); en tanto Lázaro Solís (Cecr) obtuvo el cuarto puesto.

En la Sub 12 Tobías Stenderup (Cecr) obtuvo el tercer puesto, en la Sub 14 se consagró campeón Gonzalo Hilgert (Cecr), mientras que en Sub 16 también fue campeón Gerónimo Hevia (Cecr).

Finalmente, en la categoría Libres, resultó campeón Lautaro Hevia (Cecr), en tanto Daniel Hernández (Grau) resulto subcampeón. Esta labor constituye un justo premio a la tarea que vienen realizando conjuntamente jugadores, profesores y dirigentes. Atendiendo la petición de la comunidad se recibirán inscripciones para integrarse a la Escuela de Ajedrez del Centro Empleados de Comercio de Rafaela, las mismas son limitadas.