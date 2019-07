Presupuesto y partidas: un equipo del Hospital viaja al Ministerio de Salud

Un equipo de salud local, encabezado por el director del Hospital Jaime Ferré, Jorge Bertram, viajará en la mañana de hoy rumbo al Ministerio de Salud provincial para mantener una reunión con autoridades de la cartera y debatir distintos temas, entre ellos un nuevo presupuesto y los refuerzos de partidas.

Sabida es la situación económica que atraviesa el país y esto se traslada a todos los sitios, donde hay que acomodar los números.

Ayer por la mañana el Dr. Jorge Bertram, director del Hospital Jaime Ferré, mantuvo un encuentro con el director del SAMCo, Martín Berger y con el Licenciado Marcelo Gieco, en representación Municipal, donde se habló de números y de proyecciones. También estuvo presente un contador en la charla, para seguir las cifras aún más de cerca.

Al parecer, no hay un aumento de las partidas del Ministerio de Salud desde hace varios años a esta parte, con un monto que pasa los 700 mil pesos y que no alcanza para el gasto mensual que tiene el Hospital y que ronda los $3.500.000

A ese dinero que ingresa mensualmente, se le suman los refuerzos de partidas. Como esa partida mensual es fija y no se puede tocar, el Ministerio comenzó a enviar una partida para medicamentos, y entonces dentro de ese monto expresado, cubre la alimentación, la limpieza y la seguridad del Hospital.

Cuando comenzó la gestión de Bertram también estaban los medicamentos, los descartables y el oxígeno. "En un momento dado, el Ministerio nos dijo que esas iban a ser partidas exclusivas. Nos preguntaron por los montos e hicieron número", le dijo el director del Hospital a este Medio.

¿Qué fue lo que sucedió después? Tal como pasó con otros sectores, todo se fue disparando y por eso desde el hospital se piden refuerzos de partidas, ya que son dos públicos y se necesitan justificaciones y gestiones que lleva a distintos procesos.

Otro tema a charlar en el mediodía de hoy, es la modalidad de pago. Antes, se manejaban con un pago a 90 días, como suele pasar en cualquier otro sector. Pero ahora, todos los proveedores que tiene el nosocomio local lo bajaron a 45 días, por lo que se necesita una nueva reestructuración en muchos rubros, como alimentos y otras cuestiones.

Según Bertram, "no se trata de falta de pago, sino de una reestructuración general de muchas cosas", expresó, mencionando además que el Ministerio de Salud "está al tanto de los números", finalizó.