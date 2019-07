Hockey: CRAR arrancó el torneo Nivelatorio Deportes 30 de julio de 2019 Redacción Por Leer mas ...

El sábado se puso en marcha el torneo Nivelatorio de la Asociación Santafesina de Hockey, donde CRAR visitó a CRAI en Santa Fe. En primera división el equipo rafaelino perdió por 2 a 0, mientras que obtuvo victorias en Sub 18, por 2 a 0, y Sub 14, por 3 a 1.

Este es el detalle de los resultados: Sub 12: CRAI 3 – CRAR 0.

Sub 14: CRAI 1 – CRAR 3 (Aylén Salti, Maitena Dubas y Caterina Strauss).

Sub 16: CRAI 1 – CRAR 0. Sub 18: CRAI 0 – CRAR 2 (Alina Costamagna -2-).

Reserva: CRAI 3 – CRAR 0. Primera división: CRAI 2 – CRAR 0.

Los demás resultados de la fecha en primera división fueron: El Quillá 19 – Argentino de San Carlos 0; Banco 6 – El Quillá B 0; La Salle 1 – Universitario 1; Atlético Franck 0 – Santa Fe Rugby 14 y Colón 0 – Alma Juniors 6. En la próxima fecha, segunda, CRAR será local ante Atlético Franck.