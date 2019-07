Jornada de prevención del cáncer de mama Información General 30 de julio de 2019 Redacción Por Leer mas ...

Ayer, se llevó adelante una Jornada de Prevención de Cáncer de Mama en las instalaciones del Hospital “Dr. Jaime Ferré”.

La misma se realiza en el marco de un proyecto coordinado entre la Residencia de Medicina General y Familiar del Hospital y el Nodo de Salud 2 Rafaela, el cual se propone trabajar en las localidades del Departamento Castellanos, la salud sexual y reproductiva de las mujeres (Prevención de cáncer de cuello de útero, prevención de cáncer de mamas, anticoncepción, etc) y capacitar a los equipos de los centros de salud en esta temática.

En esta ocasión, se trasladaron 12 mujeres de la localidad de Bauer y Sigel al Hospital para que accedan a la práctica de la mamografía y se ofreció una charla sobre la importancia de realizar los controles médicos y los estudios sugeridos, como mamografías, ecografías, PAP, para cuidar la salud de las mujeres.

Estuvo presente la directora del Nodo de Salud 2, Dra. Marcela Kloster, quien expresó que la Coordinación de Subregión del Departamento Castellanos del Nodo de Salud, han trabajado con el Servicio SIES 107 para el traslado de las mujeres y Dr Fiorillo del Hospital, para que “mujeres del interior que no habían accedido aún a este Servicio (a la mamografía) puedan estar hoy realizándose sus mamografías de control. Se trabajó con el equipo local, de la localidad de Bauer, para hacer una pesquisa de cuáles serían las mujeres que tenían necesidad de este servicio.” “La idea es sostener esta estrategia y tratar de achicar las distancias entre los equipos de trabajo para que la prevención se convierta en una realidad, que sea una actividad de todos los días.”

El Dr. Alejandro Fiorillo, Coordinador de Cuidados Intensivos del Hospital, refirió sobre el nuevo equipo mamógrafo: “Estamos trabajando a full todas las semanas, el equipo viejo daba menos prestaciones, y con esta nueva tecnología mejoró mucho y se mejoró mucho también la cantidad de pacientes que estamos atendiendo por semana”, y que lo importante de “tener tecnología es que la tecnología llegue a la gente, que se utilice y no solamente la gente de Rafaela sino del Nodo.” “Si no podemos llevar la tecnología, en este caso porque es un aparato muy grande, traemos a la gente.”

Las médicas de la Residencia de Medicina General y Familiar, a cargo de la charla que se ofreció, expresaron que el objetivo de la misma es “comprender los factores de riesgo para el cáncer de mamas, cuál es la población que debería rastrearse, y cuál es la utilidad de la mamografía. En general la mamografía está recomendada para mujeres entre 50 y 70 años, se puede preferentemente una vez cada dos años, eso sería el intervalo de tiempo recomendado por el Ministerio de Salud de la Nación y por las recomendaciones de todas las sociedades internacionales.”