Se viene la nueva gama del Toyota Corolla

El Toyota Corolla forma parte de la historia del automóvil haber vendido más de 46 millones de unidades en 150 países de todo el mundo desde su lanzamiento en 1966. En los concesionarios está presente su 12ª generación… aunque no siempre se ha llamado a Corolla. En Europa las dos generaciones anteriores se llamaron Auris, pero esa denominación ya forma parte del pasado y Toyota ha vuelto a recuperar su denominación original, un nombre que, probablemente, nunca debió perder.

El Corolla 2019 ha ampliado sus posibilidades con una gama más amplia que la del Auris: está compuesta por tres carrocerías (hatchback, sedán y familiar), hasta cinco niveles de equipamiento diferentes y, como gran novedad, con dos sistemas híbridos distintos: 1.8 125H de 122 CV y 2.0 180H de 180 CV. Para entender mejor todas las posibilidades del nuevo Corolla nos hemos propuesto enseñarte cómo son estas tres carrocerías, combinando distintos acabados y las dos opciones híbridas disponibles. La más popular de las tres variantes del compacto nipón es, indiscutiblemente, el Corolla hatchback de cinco puertas. Mide 4,37 m de longitud situándose en el corazón del segmento C mientras que el Corolla Sedán mide 26 cm más y el Corolla Touring Sports con su vocación familiar es el más grande de todos por poco, 2 centímetros más que el Sedán, para llegar a los 4,65 m. De este station wagon deriva una versión crossverizadacon el nombre de Toyota Corolla Trek que aún no ha llegado al mercado.

Cuando un modelo propone diferentes carrocerías lo habitual suele ser que esa ampliación del tamaño consista simplemente en alargar el voladizo trasero. La marca japonesa no sólo ha hecho esto sino que también ha ampliado la distancia entre ejes en el sedán y en el familiar. De esta manera el Corolla de 5 puertas tiene una distancia entre ejes de 2,64 metros mientras que las otras dos opciones de carrocería ofrecen 6 cm más de batalla hasta alcanzar los 2,70 metros. Un crecimiento que debería repercutir en el espacio interior.

Salvo longitud y batalla, el resto de cotas exteriores son prácticamente idénticas. El Sedán es un centímetro más estrecho que los otros dos, una diferencia prácticamente inapreciable y además que no afecta a la anchura de vías que sí que son iguales en todos los casos. La altura también es la misma sin tener en cuenta que el Touring Sports cuenta adicionalmente con unas barras de techo. Todos ellos se asientan sobre la plataforma GA-C, que es la variante compacta de la arquitectura modular TNGA de Toyota. El hatchback y el familiar comparten rasgos de diseño, transmitiendo un estilo dinámico y atrevido. El Sedán por su parte tiene una imagen muy diferente, más clásico y en línea con el Toyota Camry que llegará a España a finales de año. El trabajo de diseño desluce por un ensamblaje que muestra holguras excesivas entre algunos paneles de la carrocería.

Cómo es habitual en los híbridos de Toyota la batería de alta tensión se sitúa debajo de los asientos traseros de manera que se robe el menor espacio posible al habitáculo y al maletero. El espacio de carga es muy diferente dependiendo de cada una de las tres carrocerías e incluso, aunque parezca extraño, dependiendo de la motorización. El Corolla Sedán ofrece 471 litros de volumen de carga, un tamaño correcto para su tamaño y que se sitúa a medio camino entre las otras dos alternativas de carrocería para este modelo. La desventaja de este cuerpo de tres volúmenes es que la boca de acceso es más pequeña.

El 5 Puertas tiene menos capacidad pero se muestra más versátil gracias al portón trasero y su capacidad es de 361 litros en la versión 1.8. El espacio se reduce a sólo 313 litros en la variante del hatchback con motor 2.0, resultando pequeño si lo comparamos con la mayoría de compactos del mercado. Esta reducción de capacidad se debe a que el 2.0 no deja espacio suficiente en bajo el capó para la batería auxiliar así que ésta se ha ubicado en el maletero. Por su parte el familiar es claramente el más capaz con 598 litros de maletero para el 1.8. Con la mecánica 2.0 también se pierden algunos litros aunque es una merma moderada, quedándose en 581 litros. El Corolla Touring Sports no sólo cuenta con más espacio que sus hermanos sino que también tiene un maletero más cuidado, con varias soluciones para sujetar la carga y un enorme compartimento bajo el piso.

Por supuesto, en las dos carrocerías con portón también está disponible la posibilidad de abatir los asientos traseros con unos tiradores situados en el interior del maletero. De esta manera en el 5 Puertas se consiguen hasta 1.024 litros (medidos hasta el techo) o 1.606 en el caso del Touring Sports. Las tres carrocerías del Corolla ofrecen cinco niveles de equipamiento diferentes: Bussiness Plus, Active, Active Tech, Feel! y Advance. El acabado Bussiness Plus está enfocado a flotas de empresas y taxis, el Active supone la versión de acceso, el Active Tech añade algunos elementos adicionales de equipamiento, el Feel! es el más personalizable y el Advance supone el tope de gama. De serie en todas las versiones se dispone de climatizador bizona, freno de estacionamiento eléctrico, volante de cuero, sistema de arranque sin llave y el paquete de seguridad Toyota Safety Sense 2.0 (incluye sistema seguridad pre-colisión, control de crucero adaptativo, reconocimiento de señales de tráfico, avisador de cambio involuntario de carril y control inteligente de luces de carretera).

El acabado Active añade la cámara trasera y el sistema multimedia Toyota Touch 2 con pantalla de 8 pulgadas. Es recomendable plantearse, al menos, el nivel de equipamiento Active Tech que añade una instrumentación parcialmente digital (con una pantalla TFT en el cuadro), cargador de smartphones inalámbrico y sensor de lluvia. Este tercer nivel puede tener en opción el navegador Go, francamente mejorable. Los faros delanteros Bi-LED quedan reservados para el acabado Feel! mientras que el tope de gama Advance recurre a unos faros Full LED adaptativos. También incorpora asientos deportivos calefactables con tapicería mixta de tela, cuero y Alcantara, sistema de sonido JBL, detector de ángulo muerto y alerta de tráfico trasero.