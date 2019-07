La respuesta de Javier Naselli Sociales 30 de julio de 2019 Redacción Por Leer mas ...



Una semana complicada vivió Victoria Xipolitakis. El pasado miércoles en horas de la noche, la modelo denunció a su marido, Javier Naselli, en la Unidad de Violencia de Género por lesiones y maltrato.

Tras declarar durante más de dos horas, al regresar a su departamento, Vicky se encontró con que Naselli había abandonado el inmueble luego de cambiar todas las cerraduras.

En diálogo con Teleshow, la mediática sigue angustiada por lo sucedido aquella noche: "(Javier) se borró. Nos dejó tirados. Más que nada a su hijo, con frío y hambre…". Y para colmo: "No me dejaba trabajar. Decía que todo lo mío era 'una mierda'. Se llevó todo".

En las últimas horas, además, Xipolitakis le dio una entrevista a Susana Giménez donde ratificó todo lo que había manifestado anteriormente y reveló que en alguna oportunidad "fue violento" con ella y su pequeño hijo.

Frente a estos gravísimos dichos, Tomás Dente se comunicó a través de WhatsApp con el financista y desde ese teléfono respondió un allegado al ahora ex marido de Victoria. "Tomás, no soy Javier. Entendé que él tiene un bozal mediático, y por contrato con el banco donde él trabaja no lo dejan hablar. Él no sabe lo que dijeron en Susana, no lo vio", leyó el periodista al aire en el programa Nosotros a la mañana.

"Javier nunca hablará mal de la madre de su hijo, y jamás la tocó, porque algún día su hijito leería lo que el padre dijo de la madre y quiere evitarle eso al bebé", agregó.

"Vicky vive excediendo cada límite existente, llena de exabruptos y demás. No le importa exponer al hijo, o calumniar en público y TV nacional al papá de Salvi, en presencia del nene. Se elige antes que al hijo para sustentar cantidades de anécdotas inventadas, y toda la irrealidad en la que vive", sostuvo.