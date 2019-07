"Ojalá que, más allá de la campaña, la obra avance” Locales 30 de julio de 2019 Redacción Por CASTELLANO SOBRE LA VISITA DE DIETRICH A LA RUTA 34

En el marco de una recorrida que presidió en el sector donde se ejecuta la obra de desvío de tránsito pesado en el acceso este a la ciudad por ruta 70, el intendente Luis Castellano se refirió a la visita del ministro de Transporte de la Nación, Guillermo Dietrich, quien estuvo el último viernes en la localidad de Susana para monitorear los trabajos de la reconversión de ruta 34 en autopista en el tramo Angélica - Susana.

Precisamente, la presencia del funcionario del Gabinete nacional en la región generó diferentes lecturas y conjeturas. Para algunos sectores fue un buen contacto y lo aprovecharon, para otros pasó sin pena ni gloria en tanto que para el Intendente de la ciudad "está claro que fue en un marco pura y exclusivamente de campaña electoral".

"Más allá de la campaña, porque está muy claro que el ministro Dietrich viene específicamente a hacer campaña y me parece sincero decirlo y es así, yo creo que cada vez que hay un funcionario nacional, en este caso en la ruta 34, pero hubiera sido en el gasoducto lo mismo o por cualquier tipo de obra de la misma manera, todas las fuerzas vivas de la ciudad y por supuesto nosotros como gestores públicos, tienen que estar reclamando lo que necesitamos. Por eso me parece muy bien que los dirigentes del Centro Comercial hayan estado allí”, enfatizó Castellano. Y recordó "aquella promesa que hizo el presidente Mauricio Macri cuando vino en 2017 de campaña y dijo que en 2019 la obra de la 34 y la variante Rafaela iban a estar terminadas, lo cual no fue así, ahora espero que lo que prometió Dietrich sí se pueda cumplir, porque en definitiva es lo que le da credibilidad a la política, que lo que se dice en campaña se lleve a cabo”.

Castellano recordó las reuniones llevadas a cabo en Vialidad en los últimos meses y dijo que el objetivo que plantearon coincide con lo que dijo el ministro el último viernes, es decir que se pueda inaugurar para fin de año el tramo Angélica – Susana, resaltando que es una buena noticia en función de la cantidad de accidentes que hay. De todos modos, consideró que "lo ideal sería que avance rápidamente la variante Rafaela, que es lo que permitiría definitivamente sacar el tránsito pesado de la ruta 34 que divide todos los barrios del este y oeste".