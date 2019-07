Stracqualursi, al final es Celeste Deportes 30 de julio de 2019 Redacción Por El delantero rafaelino que viene de jugar en Aldosivi aceptó finalmente el ofrecimiento para jugar en la Crema el próximo torneo de la principal categoría de ascenso del fútbol argentino.

FOTO ARCHIVO FINAL FELIZ./ Finalmente este martes entrenará por primera vez.

Una de las novelas que será más recordadas en cuanto a los mercados de pases del fútbol rafaelino tuvo, ahora sí, su final ayer. Denis Stracqualursi aceptó la propuesta de Atlético para jugar el torneo de la Primera Nacional que comenzará el 17 de agosto, luego de una larga negociación de casi tres semanas y que tuvo varias aristas.

Recordemos que el delantero viene de militar en Aldosivi de Mar del Plata, donde en la última temporada convirtió dos goles en la Superliga, pero sin mucha participación. Con el visto bueno de parte de la dirigencia y del entrenador Walter Otta, pero no de al menos un cierto porcentaje de los simpatizantes (debido a su público reconocimiento manifestando ser hincha de Colón) cuando se conoció la noticia, se armó una serie de idas y vueltas sobre la negociación.

El jueves pasado estaba prácticamente hecha la incorporación, pero luego se volvió casi a foja cero. En ese entonces trascendió el interés de Gimnasia y Esgrima de Mendoza, lo cual parecía definir todo hacia ese destino.

Sin embargo, el deseo de "Traca" de quedarse un tiempo en la ciudad y de Otta por contarlo, terminaron de modificar el escenario nuevamente. Ayer el DT y el atacante tuvieron una última reunión en un café de nuestra ciudad, donde Stracqualursi aceptó ponerse la camiseta de la Crema.

¿Será Denis la solución a la falta de gol de Atlético en los últimos amistosos? Eso es lo que esperan el cuerpo técnico y los dirigentes. Por lo pronto, este martes a las 9.30 en el predio del autódromo estará haciendo su primer entrenamiento.



GAGGI A SALTA

Central Norte de Salta, equipo que dirige el rafaelino Ezequiel Medrán, será el destino de Enzo Gaggi, que no era tenido en cuenta por el actual cuerpo técnico celeste. El volante jugará así el Torneo Federal A, que dará inicio el primero de septiembre.



¿VAN POR TORANZO?

Atlético de Rafaela ya tiene más de una decena de refuerzos y va por más de cara a la Primera Nacional 2019/2020, certamen en el que tendrá un claro objetivo: lograr el ascenso a la Superliga.

Para aspirar a luchar por el mismo el entrenador y la dirigencia reconocen que es necesario contar con un volante creativo de jerarquía. El anhelo es repatriar a Patricio Toranzo, un viejo conocido que supo jugar en el club en 2006-07 con Jorge Ghiso como técnico.

"Pato" hoy tiene 37 años y quedó relegado en Huracán, institución en la que logró dos títulos y un ascenso a la máxima categoría. Actualmente no tiene club.