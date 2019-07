Extensa fila para ser guardiacárcel Policiales 30 de julio de 2019 Redacción Por Leer mas ...

Una fila de aspirantes que superó las diez cuadras de extensión se registró este lunes en la prisión de Olmos ante una oferta para cubrir puestos de guardiacárcel. Según trascendió, poco más de mil personas de ambos sexos cumplieron hoy con los requisitos exigidos para el puesto, aunque sólo serán seleccionadas entre 100 y 150. Hoy seguirá abierta la inscripción en esta convocatoria que no se hacía desde al menos siete años, pero ya sólo para varones. Según informó El Editor Platense, desde la madrugada se observaban aspirantes haciendo la fila frente a la cárcel, ubicada en 197 entre 50 y 52. La larga cola evidenció la necesidad laboral que se vive en la zona, ya que la convocatoria estaba acotada a vecinos de la región , con una remuneración inicial ofrecida es de 34.000 pesos. El SPB no brindó detalles a cuántos guardia cárcel seleccionará, aunque se estima que serán más de un centenar, quienes van a realizar una capacitación y serán sometidos a exámenes físicos y psicológicos. Los candidatos deben tener entre 19 y 34 años, contar con domicilio en el partido de La Plata, haber terminado sus estudios secundarios y no registrar antecedentes penales