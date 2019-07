La accidentabilidad cayó un 1,7% en el primer trimestre Locales 30 de julio de 2019 Redacción Por EN SANTA FE APENAS 0,6%

El informe de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) destaca que en el primer trimestre de 2019 se redujeron la cantidad de accidentes laborales respecto del mismo período de 2018. A nivel nacional se reflejó una caída del 1,7%.

La Ciudad Autónoma de Buenos Aires registró una baja de la accidentabilidad del 6,5%, la provincia de Córdoba del 4,8%, Buenos Aires 1,1%, Jujuy 17,3% y Santa Fe 0,6%.

Entre los distintos sectores económicos la variación interanual del primer trimestre mostró que hubo menos accidentes laborales, con algunas excepciones. En el sector de la construcción se redujeron los accidentes un 2,6%; en la industria manufacturera 7,4%; y en comercio, restaurantes y hoteles un 7,2%.

Los datos del informe respecto al tipo de siniestro, trabajador y período también expresaron que la accidentabilidad descendió en un 1,7% en el total. Vale aclarar que se distinguen diferencias según los trabajadores se empleen en unidades productivas o casas particulares.

En caso de los trabajadores de unidades productivas los accidentes en el trabajo bajaron 4% y los in itínere 0,8%. En tanto que, en el caso de los trabajadores de casas particulares, la mayor reducción se dio en los casos de enfermedades profesionales 22,2%.

En los primeros tres meses del año se redujo la cantidad de siniestros según tipo y período, respecto al 2018: casos mortales AT/EP 3,4%, casos in itínere mortales 31,3% y accidentes in itinere 0,5%.