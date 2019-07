Lousteau consideró que las promesas son incumplibles

BUENOS AIRES, 30 (NA).- Martín Lousteau, candidato a senador porteño de Juntos por el Cambio, calificó ayer de "incumplible" la promesa de Alberto Fernández de "dejar de pagar los intereses de las Leliq". Lousteau consideró "muy difícil tener un diálogo serio con el populismo" e instó al kirchnerismo a "discutir los desafíos que tiene la Argentina".

En una actividad de campaña junto al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, Lousteau dijo que Alberto Fernández tiene una "confusión técnica".

"Para entender cómo funciona el sistema: vos sos un depositante, ponés plata en el sistema y ponés un plazo fijo. Con esa plata, el banco te presta o compra Leliqs; y luego te paga (el plazo fijo). Entonces, si no pagan los intereses, ¿no les van a pagar a los depositantes?", señaló.

Lousteau dijo que "alguien de ellos explicaba que lo que habían querido decir es que había que bajar la tasa de interés. Bueno si decís eso, hay que decir cómo hacerlo, no decir que vas a usar los intereses de las Leliq (para subir jubilaciones)".

Alberto Fernández debió salir a aclarar este lunes que nunca quiso decir que iba a dejar de pagar los altos intereses de las Leliq, sino que buscaría bajarlos.

En una entrevista con El Destape, Fernández había señalado que bajó su gestión se iban "a dejar de pagar los intereses de las Leliq, que está pagando la Argentina todos los días", lo cual cayó muy mal en el mercado.

"No entiendo si es impericia técnica, confusión de campaña, que están haciendo promesas incumplibles a una parte del electorado, o falta de coordinación", dijo Lousteau.