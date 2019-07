El PJ se resigna a los cambios en el escrutinio Nacionales 30 de julio de 2019 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 30 (NA).- A trece días de las elecciones PASO, el apoderado del Partido Justicialista nacional, Jorge Landau, reiteró ayer su "preocupación" por el escrutinio provisorio, pero ya sin expectativas en poder revertir los cambios instrumentados por el Gobierno en el sistema para contar los votos.

En el Frente de Todos temen que la noche de las primarias el Gobierno realice una "transmisión tendenciosa" de los resultados, algo que también genera incertidumbre en Consenso Federal. "Mantengo mi preocupación. Han puesto a un nuevo actor electoral, la empresa Smartmatic, con fórceps. Ni se nos consultó.

Avanzaron y nunca nos han dado audiencia. Somos convidados de piedra en esta fiesta. Honestamente quisiera que no participe esta empresa. Para mí habría que volver al esquema tradicional del correo", indicó en diálogo con NA.

Según Landau, los antecedentes de la participación en varios países de esta compañía multinacional -contratada para el procesamiento de datos- no ofrecen garantías de transparencia, y además denunció que "los resultados de los ensayos no han sido buenos".

"Fue todo un show. Lo verificaron los fiscales nuestros, en 31 escuelas", lamentó el apoderado, que explicó cuáles fueron las fallas detectadas: "Buena parte de los telegramas que se remitieron estaban previamente digitalizados. El día de la elección los telegramas no son digitalizados porque los manuscribe el presidente de mesa. No es lo mismo transmitir telegramas manuscritos que digitalizados".

El jueves pasado, en representación del Frente de Todos, Landau hizo una presentación ante la Justicia electoral para reclamar que se arbitren medidas para poder fiscalizar adecuadamente los comicios, con el objetivo de que esa noche "no haya una transmisión tendenciosa" de los datos electorales.

El precandidato presidencial del Frente de Todos, Alberto Fernández, también expresó este lunes su "preocupación" ante la posibilidad de que el gobierno nacional apunte a "mentir en el escrutinio provisorio" de las elecciones primarias.

"Van preparando la idea de cercanía (en las encuestas) para después mentir en el escrutinio provisorio y poner eso en la tapa de los diarios afines", dijo Fernández.

En declaraciones a Radio 10, el precandidato opositor dijo que le "preocupa mucho lo que está pasando" y sostuvo que está "analizando qué poder hacer para resolver este tema". "No entiendo muy bien cómo llegó (esa empresa) porque he tenido algunas versiones que es una retribución a un aporte de campaña que (Mauricio) Macri recibió de un empresario", sostuvo.

Para Fernández, se grata de "una empresa absolutamente cuestionada en el mundo y todas las pruebas que ha realizado ha registrado fallas".

Por su parte, el precandidato a senador nacional del Frente de Todos por la ciudad de Buenos Aires Mariano Recalde también advirtió que el Gobierno podría "manipular los resultados" electorales. "Hay antecedentes en este gobierno de manipular los resultados y buscar generar sensaciones de un resultado que no es, en una elección tan pareja esto es doblemente grave", manifestó Recalde.

En declaraciones a radio El Destape, el ex presidente de Aerolíneas Argentinas y actual diputado porteño afirmó que no se debe "subestimar la capacidad del gobierno de manipular a la opinión pública, de convencer". "Una porción del electorado no tiene una opinión formada, tal vez es indiferente a las cuestiones políticas y es susceptible de ser manipulado con semejante aparato de comunicación que maneja el gobierno", indicó.