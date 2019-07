Año a año, disminuye el número de casamientos en nuestra ciudad

"La gente ya no se quiere casar..." ¿Cuántas veces hemos escuchado esa frase? Sobre todo de nuestras abuelas, o de la gente mayor, que hacen una lectura que es muy común por estos tiempos.

"El número de matrimonios disminuye año a año. La gente se casa cada vez menos y ahora con la nueva figura, que son las Uniones Convivenciales, hay más gente que decide esto, con menos efectos jurídicos, un trámite un poco más sencillo, donde vienen un día, lo realizan, no hay que traer datos como en el matrimonio, por ejemplo", contó Sonia Forni, a cargo del Registro Civil de nuestra ciudad.

En el 2018 se realizaron más de 400 uniones, superando a los matrimonios, que apenas llegaron a los 350 trámites.



UNIONES CONVIVENCIALES

Es la unión afectiva entre dos personas que no se casan pero conviven y comparten un proyecto de vida en común. Es así como las parejas que tienen un proyecto de vida en común pueden regular sus derechos y obligaciones por medio de pactos y tienen resguardada la vivienda familiar.

Para las Uniones Convivenciales los dos integrantes de la pareja tienen que ser mayores de edad, solteros, con su DNI y con más de dos años de convivencia. En el caso de que sean divorciados, tienen que llevar el acta con la sentencia de divorcio y en el caso de que la persona sea viuda, tiene que traer el acta de matrimonio y la de defunción de la persona que falleció.

"La persona después de la unión convivencial sigue siendo soltera, no cambia de estado civil. Y luego, existe la posibilidad de dar de baja esa unión y volverse a casar, por ejemplo. Muchas parejas vienen a hacer una unión convivencial, no hay un tiempo o un límite, y a la semana, al mes o al año vienen y la dan de baja de mutuo acuerdo. Si se casan con la misma persona no es obligación dar de baja la Unión, en cambio, si se casan con otra, sí es obligatorio", dijo Forni al respecto.

El costo de la Unión Convivencial es la admisión de partido, que son los $ 175 al día o $ 75 a la semana. En este caso, no se otorga una libreta, sino un acta, como la de nacimiento o la de defunción. La libreta es solamente para el matrimonio civil. A través de este trámite, que evidentemente es más preferido que el matrimonio, se pueden hacer trámites en mutuales, para créditos y demás.



MATRIMONIO IGUALITARIO

El pasado 15 de julio se cumplieron 9 años del matrimonio igualitario en nuestro país. Esa Ley que llevó a una conquista en los derechos civiles. Nuestro país fue el primero de latinoamérica en reconocer a las poblaciones de la diversidad sexual como sujetos de derechos. "No hay muchos matrimonios igualitarios, al menos en nuestra ciudad. Estamos hablando de dos o tres por año. Los que vienen son muy correctos, presentaron siempre los papeles y nunca existió un problema. Desde que salió la ley la tendencia siempre fue la misma prácticamente. Fueron más de masculinos que femeninos", destacó la encargada del registro en nuestra ciudad, mencionando el bajo número que hay. "Por lo general, la gente viene, pide la fecha y una semana antes del matrimonio o 15 días antes, y no vienen. Suele pasar", cuenta.



CAMBIO DE IDENTIDAD

Sobre este tema, Forni dijo que "el trámite es sencillo en sí. La persona tiene que venir con su partida de nacimiento y manifiesta que quiere cambiar de sexo y de nombre. Se hace un formulario, donde se le piden unos requisitos y se firma con una declaración jurada donde la persona manifiesta el nombre que quiere del otro sexo. En principio fueron pocos y este año ya llevamos unos 5 cambios, que por lo que es la ciudad, es bastante. No hay edad para poder hacerlo, ya que es si es mayor, la persona lo puede hacer sola. Si es menor, corresponde a los padres. En Rafaela la mayoría son mayores", expresó.

Además contó los pasos a seguir en estos casos, donde todo "se manda a Santa Fe para que finalice el trámite. Me mandan una nueva resolución para que realice una nueva partida. Esto lleva unos dos o tres meses, dependemos mucho de Santa Fe, y de la cantidad de trámites que haya en ese momento. Este no es un trámite que lo firma cualquiera", finalizó.