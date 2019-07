El Concejo retoma su actividad desde hoy

Por Adrián Gerbaudo. - El Concejo Municipal retomará a partir de esta mañana su actividad normal, con vistas a la primera sesión del segundo semestre, tras el receso invernal.

A partir de ahora, comienzan a transcurrir los últimos días en el sexto piso de 4 de los 10 concejales, dado que no continuarán en el cargo Hugo Menossi, Ana Carina Visintini (Cambiemos), Evangelina Garrappa y Silvio Bonafede (PJ). Recordemos que el médico justicialista había sufrido un ataque hace unos 10 días en su vivienda, con lo cual, esto también será un condimento que se sumará a este primer encuentro de lo que resta del año en materia legislativa.

El Cuerpo Legislativo tiene algunos temas de importancia en agenda y que deberían resolverse en las próximas semanas o meses. Uno de ellos es el de la nueva línea agronómica para la pulverización con agroquímicos. El año pasado, se le había dado despacho a los cambios, pero regresó a comisión, con el compromiso de intensificar el diálogo con los diferentes actores vinculados al tema para así, darle una sanción definitiva a este tema que (no) se discute en el Concejo desde hace 7 años. El tiempo fue pasando y no se ha avanzado nada, al menos oficialmente. Por otra parte, el Instituto para el Desarrollo Sustentable anunció que viene llevando adelante la redacción de una ordenanza. Todavía no subió y el tema está a punto de perder estado parlamentario... ¿otro año sin debate por este tema?

Otro de los puntos agendados son las modificaciones en el Código Urbano. En este sentido, hace algunos días, Carlos Maina, secretario de Desarrollo Urbano, comentó a "Algo dirán" (Radio Galena, 94.5 Mhz), recordó que "se había subido en diciembre pasado, pero le pedí al Presidente del Concejo Municipal que no sigan por el debate porque surgieron algunas dudas. Entonces, nos volvimos a sentar para revisar lo que habíamos acordado, porque no tiene sentido aprobar una modificación que no tenga consenso. Estamos preparando unos trabajos para presentárselos". Uno de los principales cambios es en los edificios en altura, en donde se extiende la zona en donde se pueden construir (hasta 10 cuadras en los Bv. fundacionales, pasando de 23 m a 32 y más extendido en Bv. Santa Fe para llegar hasta donde está el triángulo de esa arteria, Gral Paz y Mitre), las áreas de impermeabilización y las cantidades de cocheras".

Otro tema también del área de Maina es la actualización de la ordenanza que regula la instalación de antenas de telecomunicaciones. Este punto había generado cierta controversia en 2017, cuando una antena de Telecom generó preocupación entre los vecinos del Barrio 17 de octubre y el Ejecutivo decidió impedir su construcción. La normativa presentada flexibiliza los requisitos, permitiendo una mayor cantidad de antenas en la zona urbana.

Por otra parte, el Concejo debería aprobar un proyecto de iniciativa privada presentado por Cormorán. La propuesta es que se le cedan 6 terrenos en el barrio Mora, sobre Av. Maggi. En esos predios, la empresa se encargaría de hacer 4 departamentos en dúplex y en la superficie restante, construiría una nueva boca del supermercado Pingüino. Como se trata de una iniciativa privada, el Cuerpo Legislativo debe aprobar el llamado a licitación, en donde se podría presentar otra empresa. Aunque Cormorán, al ser el que tuvo la idea, correría con ventaja.

Finalmente, otro de los puntos que están para ser discutidos es la creación del “Instituto de Monitoreo y Evaluación de Políticas Públicas” (IMEPP) tendrá como objeto "el monitoreo y la producción de evaluaciones de programas y políticas públicas para sustentar la toma de decisiones basada en información elaborada con métodos científicos". Esto sería formalizar a "Rafaela Evalúa".

A todo esto hay que sumarle el debate por el Presupuesto y la Tributaria a partir de octubre próximo, la posibilidad de una suba del boleto del minibuses y, claro está, la asunción de los nuevos ediles a partir del 10 de diciembre.