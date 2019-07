Llegará a Rafaela el Mamógrafo Avon LALCEC

LALCEC Rafaela es una ONG que, hace ya 56 años, viene trabajando en nuestra ciudad para brindar asistencia médica a los enfermos que padecen distintos tipos de cáncer y no tienen cobertura social ni recursos económicos. También acompaña a los mismos en el diagnóstico y tratamiento, abonando estudios de alta complejidad, medicamentos, pasajes y estadías, en el caso que los mismos se realicen en otras localidades. Asimismo, colabora con el Hospital SAMCO Dr. Jaime Ferré, aportando aparatología apropiada para el diagnóstico y tratamiento del cáncer.

Durante el año 2018, desde julio hasta diciembre, LALCEC Rafaela llevó a cabo una campaña conjuntamente con las vecinales de ocho barrios de la ciudad, que consistió en brindarles una mamografía gratuita en centros privados de salud de la ciudad, a las mujeres entre 40 y 65 años, sin cobertura social..Este año, LALCEC Rafaela en el mes de agosto recibe al Mamógrafo móvil AVON-LALCEC.

En 1999 AVON y Fundación AVON donaron a LALCEC Argentina un mamógrafo móvil. Este año cumple 20 años llevando prevención y salvando la vida de mujeres que detectaron a tiempo un cáncer de mama y comenzaron con su tratamiento.

Tras visitar distintas localidades del país y haber realizado más de 7.000 mamografías en 2018, el mamógrafo móvil continúa durante este año con su recorrido, respondiendo al compromiso de la Promesa AVON para ganarle al cáncer de mama: crear conciencia sobre la importancia de la realización de los controles mamarios anuales y acercar a las mujeres los medios tecnológicos para el diagnóstico precoz de esta enfermedad.

El Mamógrafo Móvil AVON-LALCEC actualmente cuenta con un dispositivo que adquiere la imagen digital a través de una conversión directa de alto rendimiento, y ofrece funciones de procesamiento de imagen, grabación y visualización de las imágenes adquiridas. Además, es capaz de brindar excelentes características de rapidez para screening y una calidad y versatilidad excepcional para un diagnóstico mamario preciso.

Estará presente en Rafaela durante cuatro días, desde el lunes 12 de agosto hasta el jueves 15 de agosto.

Se encontrará ubicado en Bv. Lehmann (mano oeste) frente al Edificio Municipal.

Se atenderá únicamente a las personas comprendidas dentro del grupo de riesgo de cáncer mamario: mujeres de 40 a 65 años y sin ningún tipo de cobertura médica (obra social o prepaga), sin excepción. El estudio es completamente gratuito y también se puede realizar a mujeres con prótesis, hombres con lesiones sospechosas no diagnosticadas y personas transexuales.

No se efectuarán mamografías a mujeres que están en período de lactancia y a las que se hayan hecho una mamografía dentro del mismo año. El día del estudio tienen que concurrir sin talco, desodorante ni perfumes sobre axilas o mama.

Los turnos deberán solicitarse personalmente en la sede de LALCEC Rafaela: San Martín 158. Local 9. Los días y horarios habilitados para la reserva de turnos son: del 29 de julio al 1 de agosto – 5 de agosto al 8 de agosto, en los horarios de 9 a 12 hs y de 15:30 a 17:30 hs.