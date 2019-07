El 9 le volvió a ganar el clásico a Atlético y festejó en Monumental Deportes 29 de julio de 2019 Redacción Por Con gol de Monserrat a los 38 del PT el “León” le ganó a la "Crema" y, como había ocurrido en el Apertura, se quedó con el derby rafaelino. Todo lo ocurrido en la segunda fecha del Clausura de la Primera A.

FOTO M. LIOTTA EN ALBERDI. / El clásico liguista se jugó en el Monumental y 9 de Julio le ganó a Atlético de Rafaela.

En la tarde de ayer, por la segunda fecha del torneo Clausura de la Primera A de Liga Rafaelina de Fútbol, 9 de Julio derrotó 1-0 a Atlético de Rafaela en el clásico del fútbol doméstico. El gol para la victoria ‘Juliense’ fue anotado por Gastón Monserrat, a los 38 minutos de la primera parte. Con dicha victoria el “León” alcanzó los 14 juegos sin conocer la derrota. El campeón del Apertura sigue de racha y parece invencible. El encuentro se jugó en el estadio Monumental y tuvo un buen marco de público.

En barrio Parque, Ben Hur goleó 4-1 al Deportivo Tacural y también suma puntaje ideal en este inicio de Clausura. El otro que ganó los dos que jugó es Argentino Quilmes, ayer venciendo a domicilio a Brown de San Vicente.



Dep. Ramona 4 vs. Talleres (MJ) 1



Cancha: Dep. Ramona.

Árbitro: Ángelo Trucco

Reserva: 2-5



Goles: PT 10m Matías Schmidt (DR), 40m Hugo Gongora (DR), ST 26m Ignacio Wassinger (T), 35m Aldo Jamud (DR), 41m Luciano Bessone (DR).



Sportivo Norte 2 vs. Florida 0



Cancha: Sportivo Norte.

Árbitro: Roberto Franco

Reserva: 0-1.



Goles: PT 30m David Cardelino (SN) y ST 45m Oscar Maldonado (SN).

Incidencias: Expulsados: ST 40m Pablo Andretich (F) y 47m Emiliano Lorenzatti (F).



Ben Hur 4 vs. Dep. Tacural 0



Cancha: Ben Hur.

Árbitro: Guillermo Vacarone.

Reserva: 2-1



Goles: PT 29m Leonardo Ochoa (BH), 31m Lautaro Obregón (BH), ST 8m Ignacio Ynfante (BH) y 13m de penal Luciano Kummer (BH).

Incidencia: Expulsado ST 15m Marcelo Herrera (DT).



Unión 3 vs. Peñarol 2



Cancha: Unión de Sunchales.

Árbitro: Silvio Ruiz.

Reserva: 0-2



Goles: PT 15m Andrés Grosso (U), 30m Santiago Leiggener (P), 33m Adrián Rodríguez (U), 45m Iván Gómez (P), ST 40m Tiago Bilan (U).

Incidencia: Expulsado: ST 45m Cristian Acuña (P).



Ferrocarril del Estado 1 vs. Dep. Libertad 0



Cancha: Ferrocarril del Estado.

Árbitro: Ariel Gorlino.

Reserva: 0-0



Gol: PT 35m Rubén Rojas (F).



Atlético de Rafaela 0 vs. 9 de Julio 1



Cancha: Estadio Monumental.

Árbitro: Franco Ceballos.

Reserva: Postergado.



Gol: PT 38m Gastón Monserrat (9).

Incidencia: Expulsado: ST 13m José Núñez (9).



Brown 0 vs. Arg. Quilmes 1



Cancha: Brown de San Vicente.

Árbitro: Mauro Cardozo.

Reserva: 1-3



Gol: ST 7m de penal Axel Blanco (AQ).

Incidencia: Expulsado ST 13m Ezequiel Farías (AQ).