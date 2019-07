Residuos en zona rural: "tenemos que comprender la problemática" Locales 29 de julio de 2019 Redacción Por En muchos caminos rurales, aledaños a la ciudad, aparece basura "de casa", la que desechamos día a día. Gabriel Fratini, a cargo de Protección Vial y Comunitaria, contó el trabajo que están realizando, buscando controlar a quienes tiran residuos.

FOTO LA OPINION BASURA EN LOS CAMINOS. Incomprensible lo que hacen algunos rafaelinos con la basura.

Algunos caminos rurales de nuestra ciudad siguen apareciendo con basura en sus cunetas. A veces se nota que este "trabajo" desagradable de ir a tirar basura a los caminos es realizado "a las apuradas", por si alguien lo nota y los desechos terminan cayendo en el camino mismo.

Este tema ya es de total relevancia en el Municipio local, que ha coordinado la llegada del Área de Protección Vial y Comunitaria, para que realice un control de estos malos hábitos.

"Es un trabajo que siempre lo tenemos en cuenta, pero ahora lo tenemos más intensificado, con recorridos establecidos y con una presencia más fuerte los fines de semana, sobre todo en los caminos rurales", dijo Gabriel Fratini, a cargo del área mencionada. Esto se debe a un decisión del intendente de la ciudad, Luis Castellano y desde la secretaría de Servicio Públicos y desde el Instituto para el Desarrollo Sustentable.

"Siendo un ejemplo Rafaela en la disposición de residuos tenemos esta problemática de arrojo de residuos en las zonas rurales. Tenemos que comprender la problemática, acá hay perjuicios a futuro y perjuicios hasta la comunidad en general en el hecho mismo de que la Municipalidad disponga inspectores con tiempo extra, en algunas ocasiones para hacer el trabajo, ya es un costo adicional", explicó el funcionario.

Además dijo que "el objetivo es poder encontrar a las personas en el preciso momento en que arrojan la basura. Es mucho más fácil encontrar el residuo, ir con guantes especiales o de látex como para abrir las bolsas de residuos y tratar de buscar alguna evidencia. Por lo general se encuentran evidencias, lo que pasa es que esos residuos pueden ser transportados por algún tercero, complicando la situación nuestra", mencionó Fratini.



¿COMO HACER?

"Lo que podemos hacer es ir a los domicilios que encontramos, tocar timbre y trabajar sobre la disposición de residuos y avisar, en caso que no fue, que le han quitado los residuos y lo que arrojaron a un camino rural. Al menos podemos mantener un diálogo", pensó en voz alta Fratini, mencionando una clara intención de trabajar aún más en profundidad en el tema.

A modo de cierre destacó que "el arrojo de residuos está prohibido y disposición de residuos está establecido por ordenanza. Tenés que sacar los residuos en horas de la noche, en sus días y de la manera que establece la Ley. Lo que sí encontrar a alguien en un camino rural tirando residuos es diferente, porque yo ya estoy identificando quién lo está haciendo", dijo.

¿Qué pasa si se encuentra a la persona tirando residuos? "Se le pide la identificación a la persona, se hace un pedido de documentación del vehículo para poder labrar el acta. Si ya lo arrojó, lo ideal es pedir que lo vuelvan a juntar y que lo lleven a donde corresponde, ya que uno ha constatado la infracción. Nosotros hemos encontrado vehículos circulando con basura, sin realizar la acción todavía. Lo identificamos, hicimos un seguimiento hasta el lugar donde debía arrojar los residuos", mencionó el inspector y manifestó que "hay de todo un poco, pero lo que más vemos son los residuos domiciliarios. Por ahí hay desechos de panaderías, comercios más chicos, y no tanto industrias grandes. Desde el año pasado a esta parte se está trabajando con los grandes generadores de residuos. Esta es una ordenanza que la estamos desarrollando, que la estamos trabajando de a poco y que me parece que a futuro, lo vamos a poder controlar y trabajar. En cuánto al vecino común, no sabemos porqué no aguanta la basura por unos días en su casa y después la dispone en la vía para que sea recolectada. No puedo entender que pase esto con lo bien trabajado y programado que está", finalizó.