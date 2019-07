Sub 13 aurinegro fue campeón Región 29 de julio de 2019 Redacción Por VOLEY

FOTO PRENSA CDL// CAMPEONAS./ Las integrantes del equipo que se quedó con el Grand Prix.

SUNCHALES (De nuestra Agencia). - Ayer, el Club Deportivo Libertad hizo saber que Libertad Amarillo logró el primer lugar en el inicio de la ronda Clausura de la ARV. El Grand Prix se disputó este sábado en el salón “Centenario” de la Institución. Las chicas aurinegras ya se consagraron Campeonas del Apertura, y de esta manera comenzaron con el pie derecho la defensa del título. Por su parte, Libertad Negro ganó dos partidos y culminó en la 5ta posición.



Libertad Amarillo:

Parciales:

Libertad Amarillo vs Atlético Blanco 2-0

Libertad Amarillo vs Unión Verde 2-0

Libertad Amarillo vs Atlético Celeste 2-1



Final:

Libertad Amarillo vs Almagro 2-1

Libertad Negro:

Parciales:

Libertad Negro vs Almagro 0 – 2

Libertad Negro vs Unión Blanco 1- 2

Libertad Negro vs Brown SV 2 – 1



5° y 6° puesto:

Libertad Negro vs Atlético Blanco 2 - 1