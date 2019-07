Comenzará el Ciclo de Café Concert en La Máscara Sociales 29 de julio de 2019 Redacción Por HUMOR MUSICA Y TRAGOS

El Centro Cultural La Máscara anuncia la edición número veintidós de su tradicional Ciclo de Café Concert. El mismo se presenta desde el viernes 2 hasta el sábado 31 de agosto con espectáculos de música y teatro.

El ciclo se ha convertido en un clásico dentro de la programación de La Máscara y cuenta en esta oportunidad con diversas propuestas que van desde repertorios musicales y números teatrales, todos ellos atravesados por el humor como eje y soporte de las diferentes expresiones.

Para abrir el ciclo se presenta “Ellas, mujeres que hicieron historia” el espectáculo musical rafaelino de Fernanda Blainq con canciones que homenajean a mujeres de diferentes ámbitos. El resto de la programación cuenta con espectáculos creados e interpretados por reconocidos artistas de gran experiencia en el campo de las artes escénicas. Las obras provenientes de Buenos Aires y Córdoba incluidas en esta programación no sólo hacen reír, sino también conducen hacia la reflexión crítica, con la eficacia y la frescura inigualable del humor.

La presentación de cada espectáculo está a cargo del humor de los actores de La Máscara y las meseras, como todos los años, están producidas especialmente para servir tragos y tortas.

La boletería está habilitada de lunes a viernes de 18 a 20 hs y los sábados a partir de las 21:00. El valor de las entradas generales es de $ 200 y $ 150 para asociados. La capacidad de la sala es limitada. El XXII Ciclo de Café Concert del Centro Cultural La Máscara cuenta con el aporte de la Comisión Municipal para la Promoción de la Cultura. Sala subsidiada por el Instituto Nacional de Teatro.



Programación

Viernes 2 de agosto • 22:00

“Ellas, mujeres que hicieron historia”

De Fernanda Blainq • Rafaela

Se presentan canciones que homenajean a mujeres de diferentes ámbitos. Se eligieron de entre muchas, a algunas mujeres que lucharon, escribieron, cantaron, sufrieron, algunas fueron libres, otras, en cambio, padecieron la opresión… Pero todas, absolutamente todas, han dejado una marca para siempre. Por mencionar algunas de ellas: Alfonsina Storni, María Elena Walsh, Chavela Vargas, Violeta Parra, Tita Merello, Edith Piaf, Liza Minelli, Nina Simone, entre otras...

A medida que transcurre el concierto, se entremezclan ciertos relatos, que nos adentran aún más en sus historias y de alguna manera explican por qué fueron elegidas para ser destacadas.

Ficha artística

Idea e intérprete: Fernanda Blainq.

Teclados y arreglos: Claudio Duverne.

Violín: Melania Yossen.

Bajo y Bandoneón: Germán Domenichini.

Voz en off relato Ana Frank: Mayra Armando.

Locución: María Cristina Cortese.

Vestuario: Eva Manatini.



Sábado 10 de agosto • 23:00

“Marilin Mambou. Basta de vueltas”

De Agustina Castro • Buenos Aires

Unipersonal clownesco femenino. Hula hula excéntrico, humor, cantos catárticos, danzas poéticas y preguntas existenciales.

¿Cuáles son mis sueños? ¿Por qué me miras así? ¿Por qué necesito que me amen para ser feliz?...serán algunas de las preguntas que se hará Marilin Mambou cuando, presa de su propio virtuosismo, logre escapar de las vueltas frenéticas de su hula hula. Como aquellos pensamientos de los que no logramos liberarnos fácilmente y complican el acceso hacia nuestros próximos destinos. Serán sus cantos catárticos, danzas poéticas y preguntas existenciales quienes logren reafirmar su verdadero propósito en esta vida: cantar, bailar y hacer reír.

Ficha artística

Interpretación, creación y dirección: Agustina Castro

Supervisión en dirección: Julieta Carrera



Sábado 17 de agosto • 23:00

“Compañía Vermut”

De Virginia Garófalo y Javier Marra • Buenos Aires

Una sucesión de hechos disparatados. Números de humor de La Parker, Lady Malbec y Cacho el mecánico. Personajes desopilantes, humor, música y un toque de circo.

Ficha artística

Intérpretes: Virginia Garófalo y Javier Marra

Producción general: Maria Betania Sangiovanni



Sábado 24 de agosto • 23:00

“Picante la tuna”

De Las Pérez Correa • Córdoba

Las Pérez Correa presentan Picante de Tuna / La Revista de Las Pérez Correa un espectáculo que recorre el tradicional formato de teatro de revista con actualidad política, el género y la poesía doméstica. Un show con gran despliegue coreográfico, musical y de vestuario.

Ficha artística

En escena: Julieta Daga y Laura Ortiz

Dirección: Facundo Domínguez



Sábado 31 de agosto • 23:00

“El monstruo era yo”

De Pablo Mikozzi • Buenos Aires

El monstruo era yo es un show de monólogos ácidos, una galería de personajes

monstruosos que desfilan en una estética apocalíptica que toma como referencia

monstruos icónicos como muertos vivos (entre otros) para mostrar la decadencia y el desencanto de una sociedad que ha perdido su rumbo. Un feto que no quiere nacer, una poeta que se niega a envejecer, un hombre con dos caras, un zombi que solo vive por y para su celular y un tierno abuelito que en realidad es un viejo verde, nos demuestran que los monstruos están más cerca de lo que imaginamos.

Ficha artística

Actuación: Pablo Micozzi

Dirección: Javier Pompocielo

Idea original y guión: Pablo Micozzi.