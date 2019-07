Albertengo con buen debut Deportes 29 de julio de 2019 Redacción Por SUPERLIGA

Newell´s Old Boys de Rosario abrió una temporada que se avecina compleja con un triunfo clave por la permanencia, al superar por 2 a 0 como local a Central Córdoba de Santiago del Estero, en el estreno de ambos en la Superliga de fútbol. En el último suspiro de la etapa inicial, un córner fue muy bien aprovechado por Julián Fernández, que ubicado en el segundo palo cabeceó hacia atrás para asistir a Alexis Rodriguez, quien con un salto empalmó de derecha para vencer al arquero visitante y así romper el 0-0. Después de no lograr liquidarlo en un par de opciones, y de aguantar con las atajadas de Alan Aguerre, la "Lepra" sentenció la historia gracias al delantero Lucas Albertengo, a cinco minutos del final del partido.

El delantero oriundo de Egusquiza tuvo así un inmejorable debut en su nuevo equipo.



SIN GOLES

Con una actuación de menor a mayor, pero que tuvo más entusiasmo que fútbol, Boca no pudo quebrar a un duro Huracán y protagonizaron un empate sin goles, en la Bombonera, en un partido correspondiente a la primera fecha de la Superliga. El elenco de la ribera dispuso una formación con varios suplentes, ya que preservó jugadores para el choque del próximo miércoles frente a Atlético Paranaense, por la Copa Libertadores.



CON LO JUSTO

Con una parcialidad "Roja" que colmó la totalidad de la tribuna que se le asignó al público visitante, Independiente concatenó su segunda victoria en este nuevo ciclo, al imponerse esta vez a Defensa y Justicia por la mínima diferencia, al cabo de un aceptable encuentro disputado en el estadio "Norberto Tomaghello", en el marco del partido inaugural de una nueva edición de la Superliga. El debutante Sebastián Palacios, a los 32 minutos del primer tiempo, le dio el triunfo al conjunto de Avellaneda.



TALLERES Y ESTUDIANTES

Una notable definición del delantero Jonathan Menéndez, en su vuelta a Talleres de Córdoba, le permitió a su equipo festejar un triunfazo frente a Vélez como local por 1 a 0, en el debut de ambos en la Superliga argentina de fútbol. En un encuentro friccionado y con pocas opciones de peligro generadas, Menéndez culminó un veloz contragolpe con un zurdazo al ángulo, a los 25 minutos del segundo tiempo.

Por su parte, Estudiantes de La Plata empezó con una sonrisa su participación en la Superliga de fútbol, gracias a un triunfo propio de su ADN a partir de un gol de pelota parada, que significó el 1-0 frente a Aldosivi de Mar del Plata como local. El defensor Jonathan Schunke, asistido por Federico González, empujó el balón a los 44 minutos del primer tiempo, en una segunda jugada tras un tiro libre, en el que agarró mal parada a la defensa del "Tiburón" en el estadio "Ciudad de La Plata".

Cierre de la fecha: el regreso de Arsenal a Primera División frente a Banfield y el choque de "grandes" del Interior entre Atlético Tucumán-Rosario Central serán hoy el cierre de la primera fecha de la Superliga argentina de fútbol. En el estadio "Julio Humberto Grondona" del Viaducto de Sarandí, Arsenal-Banfield se enfrentarán a partir de las 19:00, con arbitraje de Hernán Mastrángelo y televisación de Fox Sports Premium.

Arsenal, conducido por Sergio Rondina -el mismo DT que descendió y ascendió en temporadas consecutivas-, apostó por mantener la base y sumar algunas caras nuevas como el defensor Franco Sbuttoni (Atlético Tucumán) o el delantero Ezequiel Rescaldani (Patronato).

Por último, Atlético Tucumán y Rosario Central, que en principio tienen diferentes objetivos para la temporada, chocarán a partir de las 21:10 en el estadio "Monumental José Fierro", con arbitraje de Néstor Pitana y televisación de Fox Sports Premium.