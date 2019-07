Un nuevo jingle Nacionales 29 de julio de 2019 Redacción Por Leer mas ...

Axel Kicillof sigue cosechando jingles en las redes sociales, producidos de forma casera por simpatizantes kirchneristas en forma de videos.

Reversionando melodías de bandas de culto como Depeche Mode, los Redondos de Ricota, las canciones proselitistas, en las que no faltan las críticas a la gobernadora María Eugenia Vidal, se hicieron virales y este domingo el propio ex ministro de Economía se hizo eco del quinto jingle que le dedican.

En este caso, apelando a un hit actual del reggaeton, "Pim Pum Pam", pero cambiándole la letra: "Pim, Pum, para la provincia, Axel gobernador", es el estribillo.

"Vamos con esperanza, que alegría que nos da, que Buenos Aires se ponga en marcha, no podemos esperar y ya cantamos, Axel gobernador", dice otro fragmento.

Más allá de la letra, el dato bizarro es que el video muestra a un reggeatonero con su típico visera e indumentaria pero con la cara sonriente sobreimpresa de Kicillof.

¿Esta faceta divertida en la campaña del economista logrará pescar algún voto adicional?