Leonel Pernía ganó con autoridad y buena remontada de Nico González Deportes 29 de julio de 2019 Por Víctor Hugo Fux Leonel Pernía, con el Torino del Maquin Parts, logró una victoria contundente en la final que realizó el Turismo Carretera en Concordia, festejando en el podio con Christian Ledesma (Chevrolet) y Juan Manuel Silva (Ford). Tras largar desde el 24º puesto, el rafaelino Nicolás González pudo remontar hasta la décimocuarta posición con el Torino del A&P Competición.

PRENSA ACTC LEONEL PERNIA. El ganador festeja con los dos trofeos en el podio de Concordia. AGENCIA PRENSAPRO NICOLAS GONZALEZ. Largó desde el lugar 24 y llegó décimocuarto con el Torino.

Leonel Pernía (Torino) logró una victoria inobjetable en la novena fecha del campeonato argentino de Turismo Carretera, que se disputó en el autódromo "Ciudad de Concordia".

El piloto de Tandil no le otorgó chances a Christian Ledesma (Chevrolet), tanto en la largada como en los dos posteriores relanzamientos y terminó ganando con autoridad la final en el trazado entrerriano, en tanto que alcanzó una meritoria tercera posición Juan Manuel Silva (Ford).

Como consecuencia de los reiterados ingresos del AS la prueba finalizó por tiempo, completándose 27 de las 30 vueltas pactadas.

La competencia no tuvo demasiados atractivos, pero al cabo de la misma y a una fecha del cierre de la Etapa Regular, le otorgó el pasaporte a la "Copa de Oro" a siete pilotos: José Manuel Urcera, Leonel Pernía, Facundo Ardusso, Mariano Werner, Santiago Mangoni, Christian Ledesma y Juan Bautista De Benedictis.

Los otros cinco se definirán en la próxima fecha, que se llevará a cabo el fin de semana del 23, 24 y 25 de agosto en el autódromo "El Villicum", de la ciudad sanjuanina de Albardón.



NICO DESTACADO

El sábado, Nicolás González (Torino) había clasificado 26º, por lo que ayer largó desde la novena ubicación -quinta fila- en la segunda serie, terminando octavo en ese parcial.

En la grilla de la final ocupó el 24º lugar, concretando en esa instancia una notable recuperación, que le permitió concluir el domingo en el 14º puesto en un trabajo satisfactorio, ya que fue uno de los pilotos que más avanzó en la prueba que cerró la actividad de la novena fecha en Concordia.



FINAL INCREIBLE

Lautaro de la Iglesia (Ford) venía marcando el ritmo desde el comienzo, pero cuando solo faltaban dos curvas para que festeje su primera victoria en el TC Pista, un toque de Diego Ciantini (Chevrolet) lo dejó con las manos vacías.

Los dos terminaron en la leca -tras la competencia fue excluido Ciantini- y le dejaron el triunfo servido a Marcelo Agrelo (Dodge), quien fue escoltado por Cristian Di Scala (Torino) y Ayrton Londero (Ford) en un cierre impensado.

TC Pista (final - 20 vueltas): 1º Marcelo Agrelo (Dodge), en 34m48s561, a un promedio de 162,025 Km/h; 2º Cristian Di Scala (Torino) a 5s963; 3º Ayrton Londero (Ford) a 9s517; 4º Martín Vázquez (Dodge) a 10s415; 5º Gustavo Micheloud (Ford) a 10s892; 6º Andrés Jakos (Dodge) a 11s902; 7º Pablo Costanzo (Chevrolet) a 12s142; 8º Elio Craparo (Ford) a 12s825; 9º Marcos Muchiut (Ford) a 13s315 y 10º Agustín De Brabandere (Ford) a 17s516.