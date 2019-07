Macri salió a rechazar las amenazas a intelectuales Nacionales 29 de julio de 2019 Redacción Por "Nadie debe ser acosado por sus ideas", dijo el Presidente al defender a los intelectuales que lo apoyaron a través de una carta pública.

BUENOS AIRES, 29 (NA). - El presidente Mauricio Macri le manifestó hoy su apoyo a intelectuales y personalidades de la cultura que denunciaron amenazas luego de haber firmado una carta en la que convocaron al electorado a votar al oficialismo. A través de su cuenta oficial de Twitter, el mandatario nacional repudió las intimidaciones y sostuvo que "nadie, de ningún signo y por ninguna causa, debe ser acosado por sus ideas".

Las amenazas comenzaron luego de que el viernes se publicara en varios medios una nota de opinión escrita por 150 referentes intelectuales en la que apoyaron la fórmula presidencial integrada por Macri y Miguel Ángel Pichetto.

"Un rato después de que ese texto y la lista de firmantes se hiciese pública, muchas de las personas que aparecían empezaron a recibir mensajes privados y públicos de repudio, ataques a su integridad y desprecio a su persona, además de innumerables tweets agraviantes y violentos", explicó el jefe de Estado.

Macri resaltó que "no es la primera vez que pasa" un hecho semejante, ya que "otras veces se vieron reacciones similares hacia figuras del espectáculo, periodistas y artistas de otros signos políticos que también fueron agredidos e insultados en las redes por apoyar una causa, a una persona o simplemente tener ideas distintas".

"Como sucede ahora con los que firmaron la carta de apoyo, esta forma de intolerancia trata de castigar a los participantes y amedrentar a otros buscando que nadie se atreva a expresar opiniones divergentes", sostuvo.

El Presidente consideró que "es preocupante ver que la intolerancia crece de esta manera, porque la intolerancia es exactamente lo contrario de la democracia", que es "por definición tolerante, inclusiva, heterogénea, amplia".

En este sentido, señaló que "como sociedad del siglo XXI tenemos que aprender a ser muy cuidadosos con este mal de la época" y aclaró que "el acoso a lo distinto no es un fenómeno local".

"El llamado 'linchamiento digital' sucede en todo el mundo y por causas que no tienen nada que ver. Siempre hace daño, divide a la sociedad, atemoriza, deshumaniza, desmoraliza y termina destruyendo la libertad individual y colectiva", explicó.

Por último, Macri agradeció la carta de apoyo a su gestión que firmaron los intelectuales y señaló que él está "de acuerdo con ellos" en que "la vara siempre debe elevarse", haciendo referencia a una parte del texto.