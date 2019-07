Kicillof también criticó a Aníbal Fernández Nacionales 29 de julio de 2019 Redacción Por Kicillof y otros candidatos del Frente de Todos cuestionaron a Aníbal Fernández por haber comparado a Vidal con Barreda. "La comparación fue penosa", dio el ex ministro de Economía. Además negó que reciba órdenes de Máximo Kirchner.

FOTO ARCHIVO NA DURO. Kicillof cargó contra Aníbal F.

BUENOS AIRES, 29 (NA). - Los candidatos del Frente de Todos Axel Kicillof, Malena Galmarini y Ofelia Fernández se sumaron a las críticas contra el ex jefe de Gabinete Aníbal Fernández por haber comparado a la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, con el femicida y parricida Ricardo Barreda.

"La comparación con un femicida me resultó penosa. Desde un primer día, mi campaña se trató de proponer y discutir ideas. No quiero una campaña sucia ni de agresiones", dijo Kicillof a Radio 10.

El precandidato a gobernador bonaerense por Frente de Todos se diferenció de los dichos de Aníbal Fernández -"no es mi forma de hacer política", aclaró- y explicó que su campaña se basa en "recorrer la Provincia".

Por su parte, la esposa de Sergio Massa, que se presenta en estas elecciones para diputada bonaerense, expresó a través de Twitter su "repudio sobre estos dichos".

"Barreda es un personaje siniestro. No se puede banalizar el machismo ni la violencia de género. A las mujeres se nos va la vida en esta lucha #NiUnaMenos", escribió Malena Galmarini, actual concejal de Tigre.

Por su parte, la influencer Ofelia Fernández también utilizó la misma red social para explicar por qué estaba en contra de las declaraciones del ex funcionario nacional.

La joven figura del kirchnerismo compartió una captura de pantalla de lo que parece ser un chat de whatsapp en el que asegura que comparar a Vidal con Barreda "invisibiliza dos cuestiones".

"Primero, nuestra pelea por dejar en claro quiénes y cómo nos matan, y dos, que lo que en realidad le hace la gobernadora a las mujeres es hambrearlas, endeudarlas y recortar presupuestos elementales para que podamos salir de situaciones de violencia", explicó.

Además, la candidata a legisladora porteña destacó que "por suerte" están las "feministas para ubicar a estos salames y pedirle poco amablemente" que le "dejen la política" a ellas.

De esta manera, las referentes del Frente de Todos se sumaron a los cuestionamientos contra Aníbal Fernández, que también integra una lista del mismo espacio como aspirante a concejal de Pinamar.

La polémica comenzó cuando, durante una entrevista, el ex jefe de Gabinete recordó un slogan de campaña que utilizó Vidal en el 2015, cuando se disputaba con el la gobernación de la provincia de Buenos Aires, y sostuvo que antes de dejarle sus hijos a ella, prefería dejárselos a Barreda.



"MAXIMO NO ME

DA ORDENES"

Por otra parte, Kicillof, desmintió ayer que reciba "órdenes" del líder de La Cámpora, Máximo Kirchner, al tiempo que tomó distancia de esa agrupación kirchnerista."Máximo no me da órdenes. Eso es una ridiculez. La gobernadora (María Eugenia Vidal) lo dice para ver si hablamos de una cosa inverosímil en lugar de hablar del desastre que armaron en la provincia de Buenos Aires", sostuvo.

De esta manera, el ex ministro de Economía salió al cruce de Vidal, que había asegurado que la gobernación de Kicillof equivalía al desembarco de La Cámpora en el Estado provincial, y que el verdadero plan era sentar las bases para que Máximo Kirchner asuma en 2023.

"Yo no estoy como candidato de La Cámpora. Yo no formé parte de la mesa directiva de La Cámpora. Yo era ministro de Economía y me decían: ´¿vos sos de La Cámpora?´ No, era ministro y no me daba órdenes La Cámpora porque era el ministro de Economía de la Argentina", insistió en diálogo con FM Milenium.

Además de despegarse de La Cámpora, agrupación de la que es muy cercano y en la que en algún momento tuvo inserción, rechazó tajantemente cualquier tipo de vínculo con el Partido Comunista y el marxismo, una etiqueta que partió del candidato a vicepresidente de Juntos por el Cambio, Miguel Pichetto.