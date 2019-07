11 Menores rafaelinos fueron arrestados por daños variados Policiales 29 de julio de 2019 Redacción Por Once jovencitos de entre 14 y 17 años de edad, fueron detenidos por daños en vehículos.

Cuando el reloj marcó la hora 5:45 de ayer, efectivos de la Seccional 2ª de Policía acudieron a la esquina de las calles Falucho y M. Quirós.

Así ocurrió como consecuencia de haber tomado conocimiento de que varias personas resultaron autoras de daños en vehículos, consistentes en rotura de retrovisores, techo abollado y ventanilla rota, entre otros.

En una recorrida por el lugar, los agentes del orden observaron que por calle M. Quirós se trasladaba un grupo de personas caminando, y se procedió a las identificaciones.

Se trató de Alexandro P., de 17 años de edad y domicilio en la calle L. de la Torre al 1200; Lucas S. (de 14 años y domicilio en Rincón al 700); Emiliano V. (de 17 años y con domicilio en F. Beltramino al 200); Maximiliano C. (de 17 años de edad y residencia en Luis Maggi al 1100); Patric F. (de 14 años y viviendo en Rincón al 600); Matías E. (de 17 años y domicilio en Viamonte al 700); Nahuel S. (de 16 años de edad y vivienda en Rincón al 700); Aaron B. (de 17 años y residencia en E. Cerdán al 1800); Mateo F. (de 17 años y domicilio en Rincón al 600); Fabio R. (de 17 años y vivienda en Zaballa al 1700); y Agustín C., de 16 años de edad y con morada en la calle Ramón y Cajal al 1000.

En definitiva, todos fueron detenidos y trasladados hasta la sede de la Seccional antes mencionada, y una vez cumplimentadas las actuaciones que determina la ley se los entregó a sus progenitores.



FUE AGREDIDA EN

SAN VICENTE

En la Comisaría 5ª se inició una causa por el delito de lesiones dolosas (cuando existe intención de cometerlas), donde en la mañana de ayer resultaron víctimas (en la esquina de las calles Sarmiento e Independencia), quienes responde a los nombres de Candela Soledad L.(19) y Yanet Daiana L.(21).

Al respecto, se identificó como agresoras a Lali C., Jesica B., y Estefanía S., quienes debieron responder por lo sucedido.



SECUESTRO DE MOTOS

Y BICICLETAS

* Uniformados de la Guardia de Infantería de la Unidad Regional V de Policía con sede en nuestra ciudad, en la madrugada de la víspera secuestraron desde la intersección de la calle Corti y vías del Ferrocarril, una motocicleta Zanella de 110 cc. que había sido sustraída a una vecina en un hecho contra la propiedad contabilizado en la primera cuadra de la calle Culzoni.

* Agentes de la Guardia de Infantería, en el cruce de la calle 14 de Julio y vías del ferrocarril Nuevo Central Argentino (NCA) ubicaron entre la maleza una motocicleta Guerrero Trip de 110 cc., y tras el recupero se estableció que por dicho rodado no estaba en vigencia pedido alguno de secuestro.

En consecuencia, la Policía investiga sobre el origen y otras instancias.

* Personal del Comando Radioeléctrico de la UR V de Policía detuvo a tres sujetos y secuestró dos bicicletas, luego de que un vecino denunció que Brian V., de 20 años de edad y domicilio en la primera cuadra de la calle Anduiza; Agustín Emanuel V., de 18 años y residencia en J.M. Estrada al 1600, y Mario Lionel V., de 17 años y domiciliado en la calle Anduiza al 800, intentaron ingresar al domicilio del exponente y tras romper la traba de volante de su motocicleta trataron de robarla.

En definitiva, los tres sujetos de mención fueron trasladados hasta la sede de la Seccional 1ª, por razones de jurisdicción.