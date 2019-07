Amigo del ex le arrojó ácido y sufrió lesiones en el tórax Policiales 29 de julio de 2019 Redacción Por La información indica que el agresor huyó rápidamente, y la mujer alertó a la Policía, en tanto ella fue conducida al Hospital Regional.

La víctima del grave incidente ocurrido en Santiago del Estero, responde al nombre de Viviana Andrea Peralta, y según la denuncia que formalizó en la Seccional 51ª, sucedió dos días después de que la Justicia le concedió una resolución de protección de su integridad física, consistente en que un móvil policial realice constantes patrullajes en inmediaciones de su domicilio, debido a que sufría violencia de género de parte de su anterior pareja.

Pese a la custodia, cuando abrió la puerta y un sujeto le arrojó ácido, y si bien habría alcanzado a cubrirse el rostro no pudo evitar que hiciera blanco en el tórax.

De acuerdo a lo informado por El Liberal, el misterioso desconocido huyó rápidamente y la mujer alertó a la Seccional 51ª, por lo que patrullero salió en busca del agresor en tanto ella fue conducida al Hospital Regional.



DOS DETENCIONES

Poco después los uniformados interceptaron un remís conducido por Nazareno Maldonado, quien llevaba de pasajero a Sergio Fernando Moisés, expareja de Peralta.

"Me pidió que lo alcance hasta la Manzana 22, ya que allí quedó su auto sin nafta", habría explicado el remisero a los efectivos.

Sin embargo, la Fiscalía igual dispuso la detención de ambos porque había una resolución restrictiva que Moisés vulneró.



¿QUIEN RESULTA EL

AUTOR MATERIAL?

El dilema gira en el autor material del grave episodio, ya que en primera instancia nadie aseguraba que fuera Maldonado, o bien un tercer sujeto prófugo.

Y se a que Maldonado aseguraba que él no era justamente el agresor, el fiscal le endilgó una "sociedad" con Moisés, al desobedecer una resolución judicial que le ordenaba distancia total de Peralta.