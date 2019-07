Una sola Policía dirigida por el Gobernador Policiales 29 de julio de 2019 Redacción Por Antes del sufragio para elegir al nuevo gobernador de la Provincia, quien finalmente resultó electo se refirió a la Policía santafesina.

En la campaña preelectoral uno de los temas abordados por el rafaelino Omar Perotti -futuro gobernador de la provincia de Santa Fe a partir de diciembre venidero-, tuvo que ver con la inseguridad y en ese escenario ante la prensa en general (pero sobre todo con la residente en territorio santafesino), brindó su pensamiento afirmando que será él quien conduzca a la fuerza policíaca.

Un ejercicio de memoria de la mano de una acción dirigida a recorrer archivos periodísticos, permite recordar párrafos de una nota publicada el pasado 25 de marzo en Diario Uno, de la ciudad capital de la Provincia.

“La Constitución le da al gobernador la potestad de conducir a la Policía. Hacerse cargo es tener una Policía más profesionalizada, mejor equipada, bien entrenada y también mejor remunerada. Tiene que tener un fuerte respaldo a aquel policía que tiene una fuerte vocación de servicio, y que expone su vida para cuidar la nuestra. Pero tiene que haber una clara línea divisoria, los delincuentes afuera de la fuerza”, afirmó por entonces Omar Perotti.

Además, dijo que sobre este tema hay que trabajar con los intendentes y presidentes comunales, y coordinar acciones con las instituciones, pero que eso no debía significar que la Provincia le tirará el problema a los Gobiernos locales.

Por otra parte, en aquella oportunidad el rafaelino remarcó que "el Intendente me tendrá que ayudar en mejorar la iluminación, los centros de monitoreos y en mejorar las condiciones para que el Estado vuelva con toda la fuerza en los lugares donde más necesidades hay. Que vuelva con la educación, con la posibilidad de generar oficios y el primer empleo. Que vuelva con el deporte, la recreación y la cultura a cada uno de los barrios. Pero el Intendente o el Presidente comunal no conduce a la Policía”.

Y no todo quedó allí, dado que sentenció "cuando uno no sabe quién lo cuida se está en problemas. Si uno le pregunta al vecino algunos mencionan el 911 y otros a la PDI, por lo que hay dos respuestas diferentes. Entonces quiere decir que no te cuida nadie. Conducir significa que se sepa quién te cuida: un jefe de Policía y 19 jefes de Unidades Regionales. Cada uno tendrá debajo las fuerzas que necesita para su accionar".



UNA SOLA POLICIA

En cuanto a la cita de declaraciones de Omar Perotti antes de ser elegido nuevo Gobernador de la provincia de Santa Fe, también se memora que el 11 de junio el sitio online Aire de Santa Fe publicó que el por entonces candidato a Gobernador expresó "yo voy a conducir la Policía", y agregó (en una suerte de crítica al Gobierno socialista encabezado por Miguel Lifschitz) "no podemos generar tantas Policías, tiene que ser una sola", y se justificó diciendo "estamos en una emergencia. Tenemos el triple de la media nacional en la tasa de homicidios".



¿ESCUELA DE POLICIAS

Y ANTIGUO ESCALAFON?

Por otra parte, extraoficialmente y al respecto de lo que se cita con antelación, una persona ligada durante muchos años a la seguridad en nuestro suelo, comentó a LA OPINION que no sería de extrañar el regreso del funcionamiento de la Escuela de Policía (tuvo su sede en Rosario y formó a los oficiales), en lugar del Instituto de Seguridad Pública (que en la actualidad dispone que parte del personal policíaco para acceder a ascensos cumplimente exámenes por Internet), como una forma de garantizar idoneidad en el personal policial.

También deslizó que podría regresar el antiguo escalafonamiento policial, donde desde el comienzo como agente se arribaba a la jerarquía de suboficial mayor, en tanto los oficiales iniciaban la carrera como oficial subayudante y la culminaban como comisario general, al igual que se estila en la mayor cantidad de provincias argentinas.