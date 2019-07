Programa de castraciones de animales Locales 29 de julio de 2019 Redacción Por Leer mas ...

El pasado sábado el Quirófano Móvil se ubicó en la vecinal de barrio Amancay para realizar otra jornada de castraciones masivas de perros y gatos, como lo hace una vez al mes en distintos barrios de la ciudad.

El objetivo de este trabajo, que comenzó hace varios años la Municipalidad y que lleva adelante en conjunto con las proteccionistas, es trabajar en la salud pública de Rafaela y mejorar la situación de los animales abandonados.

"En Rafaela contamos con políticas públicas y de salud animal, una de ellas es el control de la natalidad a través de las castraciones que se realizan de dos formas diferentes: una es de lunes a viernes en el Quirófano Móvil que se desplaza por todos los barrios en el marco del programa Rafaela en Acción", explicó el coordinador de Salud del municipio, Marcelo Gieco.

Otra de las formas en que se trabaja sistemáticamente en el tema son "las castraciones masivas una vez al mes en los barrios. Esto es solicitado cuando hay mucha cantidad de animales, para aumentar el número de castraciones. Es importante trabajar para evitar que la ciudad tenga perros en la calle".

El funcionario municipal hizo hincapié en la importancia de "un control responsable por parte de los dueños de los animales. No es suficiente con castrarlos sino que es necesario que lo tengan adentro de sus casas, atendiendo a los cuidados necesarios".

Por otro lado, adelantó que "se está planificado para un futuro ampliar el marco de salud animal con diferentes intervenciones. La castración es un método para el control de la natalidad de animales, pero esto no es posible si no se logra un cuidado responsable, por eso vamos a reforzar este trabajo con un proyecto que tenemos en conjunto con proteccionistas para concientizar y mantener a nuestros animales fuera de la calle y con salud porque esto es parte de nuestra salud pública", expresó Gieco.

"La idea de este proyecto es armar charlas con un equipo de salud animal, junto a instituciones, hacer relevamientos en barrios, atender las denuncias de maltrato animal en conjunto con la Fiscalía, entre otras aristas. La verdad que venimos trabajando con un grupo de proteccionistas y tenemos muchos proyectos importantes para nuestra ciudad", remarcó.

Cabe aclarar que en el marco de la prevención de enfermedades, el servicio de castración de animales también brinda el servicio de vacunación antirrábica y antiparasitario, tendiente a disminuir enfermedades de animales, principalmente las que se transmiten desde ellos hacia las personas.



EL QUIROFANO MOVIL

Marcelo Gieco contó que "el Quirófano Móvil cuenta con tres veterinarios que realizan las cirugías de castración, enfermera y personal administrativo que ayuda en esta actividad. Las proteccionistas s ocupan de hacer el relevamiento en cada barrio comentándole a los vecinos que el Rafaela en Acción va a llegar".

"El Quirófano está hecho especialmente para hacer cirugías, está laminado en acero inoxidable y acero quirúrgico para evitar cuestiones de infección, para poder esterilizar todos los elementos. Las proteccionistas también tratan realizan actividades junto con personal de Zoonosis para educar a la comunidad y transmitir para qué sirven las castraciones y el cuidado responsable de los animales", finalizó el Coordinador de Salud.