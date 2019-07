Alaniz Nacionales 29 de julio de 2019 Redacción Por Leer mas ...

"Me preguntan por qué como periodista firmo una solicitada de apoyo a Macri. Porque creo y soy libre; porque soy ciudadano; porque pienso la política y realmente debería dedicarme a otra cosa si a esta altura del partido no supiera por quién votar o no me animaría a decirlo". Así justificó su decisión el periodista santafesino, Rogelio Alaniz, columnista de diario El Litoral y de la radio universitaria LT10.