“Vamos a darle pelea a todos” Deportes 29 de julio de 2019 Por Martin Ferrero Emiliano Romero, se recupera de un estado gripal que no le permitió estar en el último amistoso pero está totalmente recuperado de sus lesiones y se ilusiona con este nuevo equipo. “Se armó un grupo muy bueno”, destacó.

FOTO ARCHIVO EMILIANO ROMERO. / El uruguayo se muestra ilusionado con la conformación del plantel y la posibilidad de pelear el próximo campeonato de la Primera Nacional.

La nueva versión de Atlético de Rafaela ya empezó a cocinarse en lo que lleva de preparación en esta pretemporada invernal. Con la idea bien clara de tener “orden defensivo y equilibrio” aunque sin perder de vista el protagonismo, el entrenador buscará cambiarle la cara a un equipo que padeció la falta de esas virtudes durante las últimas temporadas.

Ese trabajo es el que viene apuntando Walter Otta y su cuerpo técnico en cada entrenamiento. En los amistosos disputados hasta aquí, ya son cinco, fue de mayor a menor. Más allá de los resultados, el rendimiento en los primeros ensayos estuvo acorde a lo que pretende el DT, pero en sus últimas dos presentaciones las cosas no salieron como las tenían planeadas. Le cuesta generar situaciones claras de gol pero tiene un gran virtud: prácticamente no le convierten.

“El análisis que se hace de los partidos jugados es positivo, más que nada porque se pudo mantener el cero en nuestro arco en muchos de ellos, algo que no podíamos lograr la temporada pasada, fue bueno que prácticamente no nos llegaron y también se pudo convertir cuando llegamos, sin dudas que hay cosas para seguir trabajando y mejorando”, analizó Emiliano Romero, que el último sábado, en el juego ante Sportivo Belgrano lo tuvo que ver desde afuera por un estado gripal que viene aquejando a varios del plantel albiceleste.

El trabajo diario, la renovación que tuvo el plantel con la llegada de doce refuerzos hacen ilusionar al uruguayo en relación al próximo torneo. “Se armó un grupo muy bueno para afrontar una temporada que va a ser muy difícil, pero vamos a darle pelea a todos”.

De la mano de Walter Otta, la ‘Crema’ intentará tomar la regularidad que no supo encontrar en las pasadas temporadas en la principal categoría de ascenso. En relación a la idea que pretende llevar a cabo el nuevo cuerpo técnico, Romero contó: “Tratamos de implementarlo, de a poco se va dando, tratamos de hacer lo que el técnico pretende que es mantener un orden defensivo, tener salidas prolijas y una circulación precisa en el medio, creo que viene saliendo bien, hay detalles por corregir pero tenemos tiempo para corregirlo y seguir mejorando”.

En lo relacionado con la gran renovación que tuvo el plantel profesional ‘albiceleste’ y al nuevo grupo, Romero, uno de los pocos que quedó, comentó: “Va a ser un torneo durísimo, hay mucha gente nueva, quedaron muy pocos chicos del club, eso implica que nosotros también tenemos que adaptarnos a los que llegaron, desde el primer momento se hace todo para integrarlos lo más antes posible para armar un buen grupo, es lo que te termina sacando adelante”. Y sumó: “Tenemos un año muy difícil por delante, durísimo en todas las canchas, pero vamos a tratar que de local dar lo mejor, es una de las cosas que se perdieron los años anteriores y trataremos de recuperar en la próxima campaña”.

Romero ya se encuentra totalmente recuperado de la lesión en su rodilla, algo que lo tuvo a maltraer en los últimos tiempos. “En lo personal me siento bien, físicamente me siento bien y estoy conforme con mi rendimiento, se que puedo dar más, voy a tratar de dar ese plus para lo mejor del grupo y obviamente en lo personal que uno siempre trata de dar lo mejor y estar en todos los partidos”.