En la zona sigue todo igual Deportes 29 de julio de 2019 Redacción Por PRIMERA B

FOTO WEB FESTEJO. / Santa Clara bajó a Josefina en la Sur.

El torneo Apertura de la Primera B de Liga Rafaelina de Fútbol puso en disputa la séptima fecha. Por el lado de la Zona Sur, Sportivo Santa Clara le ganó al Deportivo Josefina y así le impidió superar al líder Bochazo, que tuvo fecha libre. Los de San Vicente siguen arriba a un punto de Josefina y a cuatro de Atlético Esmeralda.

Por el lado de la Zona Norte, Roca sigue siendo el líder y Bella Italia como escolta a uno.



Todo lo ocurrido, posiciones y lo que se viene:



Zona Norte



Indep. San Cristóbal 2 (ST 5m Matías Cretón y ST 35m Adrián Videla) vs. Moreno 1 (ST 10m Cristian Arias). Reserva 1-1; Dep. Bella Italia 3 (PT 15m y ST 42m Danilo Colombani, PT 39m Amilcar Albarracín) vs. Dep. Aldao 1 (ST 22m de penal Ulises Bonafede) Reserva 3-0, Tiro Federal 1 (ST 35m Rodrigo Mansilla) vs. Sp. Roca 3 (PT 43m Iván López, ST 25m Agustín Moschen y ST 43m Daniel Gómez) Reserva 1-2; Indep. Ataliva 2 (PT 20m Enzo Chávez y ST 15m Brian Montu) vs. Arg. Vila 3 (PT 40m Mariano Cavallero, ST 10m Fabricio Grosso, ST 30m de penal Nicolás Dondo). Reserva 0-0



Las Posiciones: Sp. Roca 14, puntos; Bella Italia 13; Ind. San Cristóbal 12; Arg. Vila 11; Arg. Humberto 9; Dep Aldao 8; Tiro Federal 6; Moreno 4; Ind. Ataliva 2.



Próxima fecha (8°): Arg. Vila vs Tiro Federal, Sp. Roca vs Dep. Bella Italia, Dep. Aldao vs Ind. San Cristóbal, Moreno vs Arg. Humberto. Libre: Ind. Ataliva.



Zona Sur



Sp. Santa Clara 1 (ST 24m Kevin Cabrera Viera) vs. Dep. Josefina 0. Reserva 4-2; San Martín 3 (PT 36m Jonatan Peralta, ST 4m Alejandro Castoldi y ST 9m Alejandro Paiduj) vs. Zenón Pereyra 1 (ST 24m de penal Emanuel Capella). Reserva 1-0; Sp. Libertad EC 1 (PT 8m Alan Cerrudo) vs. Atl. Esmeralda 1 (ST 40m Franco Sosa). Reserva 0-1; Atlético María Juana 2 (PT 19m Gabriel Riegert y ST 49m Mauricio Zaffallon) vs. La Hidráulica 1 (ST 7m Matías Ponce). Reserva 1-0



Las Posiciones: Bochazo 14, puntos; Josefina 13; Atl. Esmeralda 10; La Hidráulica 9; Atlético (MJ) 9; Sp. Santa Clara 9; San Martín 8; Libertad E.C. 3; Zenón Pereyra 1.



Próxima fecha (8ª): La Hidráulica vs Libertad E.C., Atl. Esmeralda vs San Martín, Zenón Pereyra vs Sp. Santa Clara, Dep. Josefina vs Bochófilo Bochazo. Libre: Atlético (MJ).



GOLEADA HISTORICA

EN LA PRIMERA C

En el tercer grupo liguista, la Primera C, Juventud Unida de Villa San José goleó 9-0 al Sportivo Aureliense en uno de los juegos por la fecha 4 del Clausura. Dicha victoria también lo dejó a las puertas de celebrar el título, el próximo domingo cuando se juegue el último capítulo. Depende de sí mismo.



Dep. Susana 2 (PT 15m Juan Vázquez y ST 45m Miguel Pattaccini) vs. Belgrano 3 (PT 40m y ST 43m Jonatan Gómez, ST 35m Wander De Almeida) Reserva: 2-1; Def. Frontera 1 (ST 5m Leandro Funes) vs. San Isidro 2 (PT 30m Emanuel Luna y ST 15m Marcos Retamar). Reserva: 2-0; Sp. Aureliense 0 vs. Juv. Unida 9 (PT 5m Nicolás Eberhardt, PT 10m y 40m Franco Durando, PT 20m Leonardo Villa, PT 30m y ST 10m Francisco Imfeld, ST 20m Leonardo Río Marza y ST 45m Matías Walker).Reserva: 0-1



Las Posiciones: Juv. Unida 9, puntos; Def. de Frontera 6; Atlético San Isidro 9; Dep. Susana 4; Sp. Aureliense 4; Belgrano San Antonio 3.



Próxima fecha (5ª): Juventud Unida vs Dep. Susana, San Isidro vs Sp. Aureliense, Belgrano vs Def. Frontera.