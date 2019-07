Para otra autopsia, exhumaron los restos de Dieguito Román Policiales 28 de julio de 2019 Redacción Por La fiscalía solicitó la medida con motivo de realizar un examen en Buenos Aires. El adolescente fue encontrado mutilado y muerto en un descampado.

FOTO WEB EXHUMACION. Los fiscales se hicieron presentes en el cementerio de Recreo.

La fiscalía solicitó en las últimas horas la exhumación de los restos Diego Román, el adolescente que fue hallado mutilado y sin vida en un descampado de la Municipalidad santafesina de Recreo. La medida fue ordenada por los fiscales Andrés Marchi y Ana Laura Gioria, presentes en el cementerio, con motivo de realizar una segunda autopsia. El abogado de la familia, Dionisio Ayala, dijo que apoyaron el pedido. “Si es positivo o no, se verá una vez que concluya todo. Pero esto es volver a insistir sobre un resultado que ya lo tienen”, sostuvo. Señaló que existen dudas “sobre las causales del fallecimiento, cuando el médico forense y el fiscal Marchi determinaron que se trató de una muerte violenta”. Por último, declaró que la causa no avanzó hasta el momento. El examen se realizará en Buenos Aires, en instalaciones de Gendarmería Nacional. El caso conmocionó a la región hace 23 días debido a las características del crimen y la alevosía que mostró el asesino, que además de asestarle alrededor de 15 puñaladas le efectuó mutilaciones.



NO HABLARON

En tanto, los Fiscales Ana Laura Gioria y Andres Marchi prefirieron no acercarse a donde estaba la prensa. Pidieron que el vehículo que los transportaba ingresara al cementerio donde luego se marcharon a gran velocidad. En ningún momento se acercaron y se los pareció molestos por la cobertura del caso. En la rueda de prensa estuvo presente también María Cardozo, madre del fallecido, quién confesó “no puedo hablar, estoy muy dolida, no nos dan respuesta de nada”.