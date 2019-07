Boca recibe a Huracán Deportes 28 de julio de 2019 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 28(NA) -- Boca, al igual que el resto de los equipos argentinos que disputan la Copa Libertadores, le dará prioridad al certamen continental y prepara una formación alternativa para su debut en la Superliga de hoy, frente a Huracán, en la Bombonera. El encuentro se disputará desde las 20:00 en el estadio Alberto J. Armando, con el arbitraje de Diego Abal y la televisación de TNT Sports Premium.

El elenco de la ribera viene de obtener una importante victoria como visitante de Atlético Paranaense (0-0) por la ida de octavos de final de la Libertadores, pero el miércoles será la vuelta en Buenos Aires y el técnico Gustavo Alfaro puso como prioridad ese juego.

De esta manera, dos seguros titulares como el uruguayo Nahitan Nandez -que jugará su último partido en Boca- e Iván Marcone ni siquiera fueron concentrados para jugar con el "Globo".

El italiano Daniele De Rossi, quien en las últimas horas revolucionó al mundo Boca, tendrá que seguir esperando, ya que el viernes firmó su contrato y todavía no fue inscripto en la AFA, algo que ocurrirá el lunes.



Boca - Huracán



Estadio: Alberto J. Armando (Boca). Árbitro: Diego Abal. Hora de inicio: 20:00 - TV: TNT Sports Premium.



Boca: Andrada; Buffarini, Goltz, Alonso, Fabra; Villa, Campuzano, Almendra, Reynoso; Hurtado y Tevez. DT: Gustavo Alfaro. .

Huracán: Silva; Bettini, Saúl Salcedo, Bareiro, W. Pérez; Faravelli o Bogado, Calello, R. Gómez; Briasco, A. Chávez y Gamba o Garro. DT: Juan Pablo Vojvoda.



También hoy: 11 hs. Estudiantes vs Aldosivi, 13.15 hs. Newell's vs Central Córdoba, 15.30 hs. Talleres vs Vélez, 17.45 hs. Defensa vs Independiente. Lunes 29/07: 19 hs. Arsenal vs Banfield, 21.10 hs. Atlético Tucumán vs Central.