Sobre el final, River le igualó a Argentinos

BUENOS AIRES, 28 (NA). - Sin jugar bien, River reaccionó en la parte final del partido y rescató un punto al empatar anoche 1 a 1 con Argentinos Juniors, en La Paternal, en un juego correspondiente a la primera fecha de la Superliga.

Damián Batallini, a los 19 minutos del primer tiempo, marcó el gol del "Bicho", con un remate que se desvió en Matías Suárez y descolocó al arquero Franco Armani.

En tanto, el colombiano Jorge Carrascal, a los 39 minutos del complemento, anotó la igualdad para el visitante, tras ser asistido por su compatriota Rafael Santos Borré.

El elenco "millonario" dispuso una formación "mix", con varios suplentes, ya que preservó a algunos de los habituales titulares para el choque del próximo martes frente a Cruzeiro por la Copa Libertadores.

En líneas generales, el conjunto local fue superior, no dejó jugar a River y contó con las mejores opciones de gol, pero en el final se quedó y no pudo sostener la ventaja.



Argentinos 1 - River 1



Estadio: Diego Armando Maradona (AAAJ).

Árbitro: Fernando Rapallini.



Argentinos: Chaves; Sandoval, Torrén, Quintana, E. Gómez; Moyano, Mac Allister (76m Montero), N. Silva; Batallini (74m Sosa); Hauche (88m Ramis) y S. Silva. DT: Diego Dabove.

River: Armani; E. López, Rojas, Martínez Quarta, Casco; Rollheiser (59m Ferreira), Zuculini, Palacios (79m Carrascal), De la Cruz; Suárez y Pratto (59m Santos Borré). DT: Marcelo Gallardo.



Goles: 19m PT Batallini (AJ) y 39m ST Carrascal (R).



PERDIÓ COLÓN. Fue victoria por la mínima de Patronato ante Colón en el estadio Brigadier Estanislao López: Cristian Chimino anotó el 1-0 en la primera parte para obtener un resultado importante pensando en su lucha por la permanencia. El Patrón hizo méritos para sacar ventajas en la primera mitad y rompió el cero por medio del ex lateral de Huracán, que pisó el área rival y pescó un rebote ante el cierre de dos rivales. Los dirigidos por Mario Sciacqua hicieron un partido inteligente y se aferraron a los tres puntos pese a jugar gran parte del complemento con un hombre menos por la roja de Lautaro Comas (11′ ST).



SOBRE LA HORA. En un encuentro vibrante y cambiante, San Lorenzo derrotó a Godoy Cruz por 3-2. El partido se disputó en el Nuevo Gasómetro y contó con el arbitraje de Andrés Merlos, quien tuvo una actuación clave al cobrar sobre el final el penal que rompió el empate y les dio el triunfo a los locales. Para el 'Ciclón' marcaron Nahuel "Perrito" Barrios, Gino Peruzzi y Nicolás Blandi, de penal. Tomás Badaloni y Richard Prieto hicieron los goles de la visita.



EMPATE EN EL SUR. En el Estadio Néstor Díaz Pérez Ciudad de Lanús, el local y Gimnasia de La Plata firmaron un empate 1-1 que no le sirve demasiado a ninguno de los dos en esta gran batalla que tendrá el torneo en busca de sostener la categoría, teniendo en cuenta que la modificación reglamentaria hará descender a tres equipos al final de esta temporada.