La actividad de la Zona

28 de julio de 2019

En la Primera B de Liga Rafaelina de Fútbol se jugará la séptima fecha del Apertura. Por el lado de la Zona Norte, el líder Sportivo Roca, estará visitando a Tiro Federal en Moisés Ville. En la Zona Sur, Bochófilo Bochazo es el que manda y hoy quedará libre. El Deportivo Josefina, que viaja a Santa Clara, intentará arrebatarle el lugar.



Los partidos, Reserva 14 hs., Primera 15.30 hs.:



Zona Norte

Indep. San Cristóbal vs. Moreno (Gonzalo Hidalgo)

Dep. Bella Italia vs. Dep. Aldao (Sergio Romero)

Tiro Federal vs. Sp. Roca (Claudio González)

Indep. Ataliva vs. Arg. Vila (José Domínguez)



Las Posiciones: Sp. Roca 11, puntos; Bella Italia 10; Arg. Humberto 9; Ind. San Cristóbal 9; Arg. Vila 8; Dep Aldao 8; Tiro Federal 6; Moreno 4; Ind. Ataliva 2.



Zona Sur

Sp. Santa Clara vs. Dep. Josefina (Darío Suárez)

San Martín vs. Zenón Pereyra (Brian Celis)

Sp. Libertad EC vs. Atl. Esmeralda (Facundo García)

Atlético María Juana vs. La Hidráulica (Matías Retamoso)



Las Posiciones: Bochazo 14, puntos; Josefina 13; La Hidráulica 9; Atl. Esmeralda 9; Atlético (MJ) 6; Sp. Santa Clara 6; San Martín 5; Libertad E.C. 2; Zenón Pereyra 1.



PRIMERA C



El tercer grupo liguista, la Primera C, pondrá en disputa este domingo su cuarto capítulo del torneo Clausura con los partidos principales arrancando a las 16hs. Los cruces:



Dep. Susana vs. Belgrano (Rodrigo Pérez)

Def. Frontera vs. San Isidro (Sebastián Garetto)

Sp. Aureliense vs. Juv. Unida (Javier Simoncini)



Las Posiciones: Juv. Unida 6, puntos; Def. de Frontera 6; Atlético San Isidro 6; Dep. Susana 4; Sp. Aureliense 4; Belgrano San Antonio 0.