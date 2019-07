Clásico en Alberdi Deportes 28 de julio de 2019 Redacción Por El cruce entre Atlético de Rafaela y 9 de Julio, que se jugará en el Monumental, se lleva todas las miradas de este domingo recargado de fútbol doméstico.

El torneo Clausura de la Primera A de Liga Rafaelina de Fútbol recién comienza, apenas tiene disputada una fecha, pero este domingo, cuando se juegue íntegramente el segundo capítulo todo tendrá un sabor especial. Sucede que se disputará el viejo derby rafaelino entre Atlético y 9 de Julio y en un escenario muy especial: el Monumental. La policía no autorizó a la ‘Crema’ a jugar en su cancha del predio del Autódromo, donde habitualmente lo hace en el ámbito doméstico, y es por esto –ante la ausencia de otra cancha- que deberá abrir las puertas de su estadio en barrio Alberdi para volver, después de muchísimos años, a jugar por LRF.

También este domingo habrá acción en Barranquitas, con Sportivo Norte recibiendo a Florida de Clucellas y en el sur de la ciudad, en barrio Parque, con Ben Hur haciendo lo propio con el Deportivo Tacural. En Los Nogales, Ferrocarril del Estado se enfrentará ante el Deportivo Libertad de Sunchales.



Todos los partidos de este domingo: Reserva 14 hs. y Primera 15.30 hs.:



Dep. Ramona vs. Talleres María Juana (Ángelo Trucco)

Sportivo Norte vs. Florida de Clucellas (Roberto Franco)

Ben Hur vs. Dep. Tacural (Guillermo Vacarone)

Unión vs. Peñarol (Silvio Ruiz)

Ferrocarril del Estado vs. Dep. Libertad (Ariel Gorlino)

Atlético de Rafaela vs. 9 de Julio (Franco Ceballos)

Brown vs. Arg. Quilmes (Mauro Cardozo)