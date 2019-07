Real Pilar eliminó a Belgrano Deportes 28 de julio de 2019 Redacción Por COPA ARGENTINA

BUENOS AIRES, 28 (NA). - Real Pilar se recibió ayer de revelación de la actual Copa Argentina, al eliminar por 1 a 0 a Belgrano de Córdoba, que milita dos categorías arriba, en Cutral Có, Neuquén, y avanzar a los octavos de final como único representante de Primera C.

Los del Norte bonaerense festejaron gracias a un cabezazo preciso del centrodelantero Wilson Chimeli a los 34 minutos del primer tiempo, en una de las pocas chances que tuvo de contragolpe, después de realizar un trabajo defensivo clave para frenar la diferencia de jerarquía del "Pirata" cordobés.

En el complemento, la desesperación de Belgrano, que tuvo el estreno de Alfredo Berti como DT, provocó la expulsión del centrodelantero Pablo Vegetti.

Sobre la hora, además, el ingresado Angel Rojas vio la roja en el conjunto bonaerense, que también terminó con diez jugadores.

Y en la última jugada, el destino estuvo del lado de Real Pilar, con un cabezazo de Gonzalo Lencina que impactó en el palo y recorrió toda la línea de gol ahogando el empate para Belgrano de Córdoba.

Real Pilar, que venía de vencer a Vélez en los 32avos cuando aún no había ascendido a la C, jugó por primera vez fuera de Buenos Aires en lo que respecta a la Copa Argentina.

El ganador accedió a los Octavos de Final y será rival de Arsenal, ascendido a la Superliga, o Estudiantes de Buenos Aires, que subió a la Primera Nacional.



Belgrano 0 - Real Pilar 1



Estadio: Ruca Quimey (Cutral Có).

Árbitro: Jorge Baliño.



Belgrano: César Rigamonti; Juan Salas, Rodrigo Erramuspe, Juan Quiroga (85m Lencina), Christian Almeida; Martín Rivero, Maximiliano Lugo (46m Barbero), Leonardo Sequeira, Ricardo Noir; Pablo Vegetti y Cristian Techera (46m Luján). DT: Alfredo Berti.



Real Pilar: Tomás Sultani; Gerardo Pérez, Franco Maraia, Davis Sueldo y Ariel Otermín; Diego Crego, Nahuel Ríos (77m Lillo), Nicolás Fittaioli, Lucas Chambi (57m Rojas), Lucas Villafañe; y Wilson Chimeli (87m Cáceres). DT: Tomás Arrotea.



Gol en el primer tiempo: 34m Chimeli (RP).

Incidencia en el segundo tiempo: 37m expulsado Vegetti (B) por doble amonestación y 46m expulsado Rojas (RP) por juego brusco.