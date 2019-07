La Crema, todavía sigue verde… Deportes 28 de julio de 2019 Por Martin Ferrero El nuevo Atlético de Walter Otta suma rodaje de cara a la próxima Primera Nacional y ayer enfrentó a Sportivo Belgrano de San Francisco, del Federal A. En 90 minutos, el primer equipo igualó 0 a 0 y en el complemento, con un elenco "alternativo", fue derrota 0-1.

FOTO PRENSA ATLETICO DE RAFAELA ENCARA. / Maximiliano Acosta fue el lateral por la derecha en el primer equipo e intenta escalar ante un medio campo con mucha gente. FOTO PRENSA ATLETICO DE RAFAELA PARA LOS ALTERNATIVOS. / Alan Bonansea sumó minutos en la segunda formación que presentó Atlético vs Sportivo Belgrano.

El fútbol de Atlético de Rafaela viene de un par de temporadas con muchas piedras en el camino. Y para cambiar la cara rumbo a la nueva temporada de la Primera Nacional, se armó un plantel totalmente nuevo, con jugadores bien de la categoría, y bienvenidos son los amistosos para sumar el mayor rodaje posible y conocer la idea que pretende llevar adelante el cuerpo técnico encabezado por Walter Otta.

Le está costando. Poco importan los resultados, sí el funcionamiento y disposición que muestra el equipo en esta clase de encuentros. Una virtud, le convierten poco, pero sigue teniendo una gran falencia: el gol. Le cuesta convertir. Generar situaciones claras en el arco rival.

Ayer por la mañana, en el predio del Autódromo, la “Crema” jugó su quinto encuentro de pretemporada y fue ante Sportivo Belgrano de San Francisco, elenco que se prepara para el próximo torneo Federal A.

A los 15 minutos Ijiel Protti tuvo la primera situación clara para el local, tras una buena contra y asociación con Matías Godoy, pero el exVilla Dálmine definió por arriba del travesaño. No mucho más. Solo un remate del delantero juvenil que tiene el seleccionado argentino Sub17 que rozó el travesaño, y nada más. Incluso a cinco del final los cordobeses tuvieron una muy clara en los pies de Marcelo Arguello, que no llegó a conectar cómodo y se perdió lo que hubiera sido el tanto de la victoria.

Se jugaron dos partidos de 45 minutos cada uno. En el primero, donde Atlético presentó a mayoría de los ‘supuestos’ titulares fue 0 a 0. Finalmente tuvo su debut el arquero Nereo Fernández, recuperado de su estado gripal. En el complemento, con 22 protagonistas diferentes, los dirigidos por Domizi se impusieron 1 a 0 gracias al gol de Enzo Avaro, tras una falla y desatención en la salida del fondo albiceleste.

En los cuatro amistosos jugados anteriormente, con el primer equipo, le había ganado a la Reserva de Unión de Santa Fe 2-0 con goles de Franco Racca y Renso Pérez, le ganó 1-0 a la de River en San Jorge (gol de Bonansea), empató sin goles ante Newell’s en Rosario y cayó con Estudiantes de Río Cuarto 1-0, en los últimos minutos.

El próximo jueves 1 de agosto Atlético estará jugando su próximo amistoso y será ante Estudiantes en Río Cuarto, luego, el viernes 9 se volverán a ver las caras con Sportivo Belgrano en San Francisco, en el estadio Oscar C. Boero.



Las formaciones de los equipos en el primer tiempo:

ATLETICO: Nereo Fernández; Maximiliano Paredes, Sergio Rodríguez, Alexis Niz e Ignacio Liporace; Lucas Blondel, Renso Pérez, Mauro Marconato y Ángelo Martino; Ijiel Protti y Matías Godoy.



SPORTIVO BELGRANO: Fernando Vijande; Mauro Orué, Pablo Mattalía, Fernando Moreyra y Daniel Abello; Juan Capurro y Cristian Belucci; Sebastián Balmaceda, Juan Pablo Francia y Walter De Souza; Marcelo Argüello.



Goles: no hubo.



Las formaciones de los equipos en el segundo tiempo:

ATLETICO: Nahuel Pezzini; Franco Gómez, Franco Racca, Gastón Tellechea y Nahuel Speck; Junior Mendieta, Enzo Copetti, Franco Baudracco y Joaquín Quinteros; Leonardo Acosta y Alan Bonansea.



SPORTIVO BELGRANO: Leonardo Martina; Jonathan Gallardo, Braian Camisassa, Tomás Rossi y Matías Barbero; Tobías Ballari y Alex Aguirre; Enzo Bertero, Enzo Avaro y Miguel Escobar; Fernando Catube.



Gol: 18m Enzo Avaro (SB).