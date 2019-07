El primer oro lo aportó el patín artístico con Sánchez Deportes 28 de julio de 2019 Redacción Por JUEGOS PANAMERICANOS

FOTO COMITE OLIMPICO ARGENTINO PODIO./ El patinador rosarino en la premiación. BRONCE./ Luciano Taccone en triatlón.

BUENOS AIRES, 28 (NA) - Argentina sumó ayer su primera medalla dorada en los Juegos Panamericanos de Lima gracias a Juan Francisco Sánchez, que se impuso en la disciplina de Patín Artístico. El argentino tuvo dos días muy buenos que le significaron subirse a lo más alto del podio, al tiempo que Giselle Soler consiguió la plateada en la rama femenina. Sánchez había realizado este viernes el programa corto que le permitió terminar como líder con 60.95 puntos, al tiempo que en el largo de este sábado obtuvo 91.68 que le permitieron totalizar 152.63, muy por encima del estadounidense John Burchfield, que marcó 133.17.

Por su parte, Soler no pudo aprovechar el buen registro que había conseguido en el programa corto que le permitió estar primera con 38.53 y en el largo, obtuvo 53,62 que le dieron un total de 92.15, que no le alcanzaron para vencer a la brasileña Bruna Wurts, quien obtuvo 108.04.



BRONCE PARA TACCONE

El quilmeño radicado en Córdoba Luciano Taccone se quedó con la medalla de bronce en el Triatlón en los Juegos de Panamericanos de Lima y logró que Argentina vuelva a subirse a un podio luego de dieciséis años en esta disciplina. Entre las tres disciplinas de la prueba, el argentino totalizó un tiempo de 1:51:03 y quedó en tercer lugar, por detrás del brasilero Manoel Messias y el mexicano Crisanto Grajales, que resultara ganador.

Taccone obtuvo el mejor tiempo en bicicleta y quedó quinto en carrera, pero un mal registro en natación le valió quedar decimosexto y terminó perjudicándolo.



PERU SE LLEVO LAS MARATONES

El oro estaba en casa, a solo 42 kilómetros de distancia, y Perú fue por él. Y lo hizo a paso endemoniado. El anfitrión de los Juegos Panamericanos 2019 se estrenó el sábado con una doble victoria y récord en maratón.

Feriado nacional. La casa repleta de invitados extranjeros y en el aire los ecos que había dejado una gran inauguración. Todo estaba preparado para que Gladys Tejeda y Christhian Pacheco le pusieran el toque dorado a la jornada. Y no defraudaron. La gacela de Junín paró el cronometro en dos horas 30 minutos 55 segundos. Oro y marca regional para Perú, y para ella, la revancha. Hace cuatro años se había impuesto en Toronto-2015, pero fue despojada de la medalla por dopaje.

El fondista hizo un tiempo de dos horas nueve minutos 33 segundos, según Panam Sports - la máxima autoridad deportiva de los Panamericanos. Pacheco cruzó la meta con la bandera peruana extendida entre sus brazos. Tenía algo más que festejar: sepultó la marca regional de dos horas 12 segundos 43 segundos que estaba vigente desde Caracas-1983.