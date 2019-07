Duras críticas a primeras declaraciones de Johnson Internacionales 28 de julio de 2019 Redacción Por Leer mas ...

Steve Baker, uno de los máximos representantes del ala dura del Partido Conservador, ha declinado la oferta de Boris Johnson para incorporarse a su Gobierno y ha advertido al premier: "Nos espera el desastre".

Baker, ex número dos del Departamento del Brexit, es una de las voces más notorias del European Research Group, que boicoteó sistemáticamente el acuerdo de Theresa May en el Parlamento.

Johnson le propuso volver al Departamento del Brexit para ayudarle con sus planes para salir de la UE el 31 de octubre, pero Baker declinó la oferta, alegando que no quiere volver a experimentar "la sensación de impotencia" que tuvo mientras trabajó a las órdenes de Theresa May.

El rechazo de Baker hace temer un foco de resistencia a Johnson, el de los así llamados "ultrabrexiteros", dispuestos a sabotear cualquier solución que no sea la salida de la UE sin acuerdo.

El vicepresidente del influyente grupo, Mark Francois, ha lanzado también su amenaza al premier bitánico en declaraciones a la BBC: "Cualquier intento de volver a poner sobre la mesa el acuerdo ya rechazado con Bruselas, aún sin la salvaguarda irlandesa, se enfrentará a la oposición de nuestros diputados".

El voto en contra de los "ultrabrexiteros" fue vital para propiciar la tercera y definitiva derrota del acuerdo de May (por 344 a 286 votos), pese a que tanto Boris Johnson como el líder del ERG, Jacob Rees-Mogg, bajaron la guardia y votaron a última hora a favor.

El nombramiento de Rees-Mogg como nuevo líder de los "tories" en el Parlamento ha sido un intento de Johnson de meterse en el bolsillo a los partidarios del Brexit extremo, además de haber incorporado al gabinete a la plana mayor de la campaña Vote Leave.

El rechazo de Baker hace sin embargo sospechar una posible sublevación por el lado derecho del Partido Conservador, unida a la amenaza de los "tories" moderados -capitaneados ahora por el ex secretario de Finanzas Philip Hammond- para torpedear el "no deal" en el Parlamento.

Al cabo de sus primeras 72 horas en Downing Street, todo apunta a un choque frontal entre Boris Johnson y Bruselas. La UE insiste en que el acuerdo negociado con Theresa May no se puede reabrir.

El nuevo premier apuesta a renegociar desde cero en tres meses, exigir la abolición de la "salvaguarda" irlandesa y redoblar sus amenazas de un "no deal".

En Dublín consideran "alarmantes" las declaraciones de Johnson en el Parlamento. Para aplacar el fuego incipiente, el premier envió el viernes a Dublín a su nuevo secretario para Irlanda del Norte, Juliam Smith, para mantener el primer encuentro formal con el viceprimer ministro Simon Coveney.

Johnson pretende viajar en los próximos días a Belfast, y también a Edimburgo y Cardiff, en una gira simbólica para "reforzar" la unión.

El viernes enfiló hacia el norte de Inglaterra, dejando temporalmente atrás el Brexit y poniendo el énfasis en la ola de criminalidad que sacude el país.

El premier prometió 20.000 nuevos agentes para compensar las pérdidas de hasta un 15% de las plantillas policiales por las políticas de austeridad y ante la actividad de las bandas callejeras (el ex futbolista del Real Madrid Mesut Özil fue la última y notoria víctima cuando le quisieron robar el coche esta semana a punta de cuchillo en el norte de Londres).