Arenga de la gobernadora Vidal

BUENOS AIRES, 28 (NA). - La gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, hizo un llamado a "defender la Provincia como en 2015 y 2017" para "defender el futuro", al encabezar un un acto en el partido de José C. Paz en el marco de los encuentros partidarios de "Defensores del Cambio".

"Defendamos a la Provincia. Defendámosla como la defendimos en 2015 y 2017. No porque defendemos personas, ni espacios de poder, ni un partido político: defendemos nuestro futuro", arengó Vidal a la militancia.

El acto del que participó la mandataria en un centro de jubilados de José C. Paz formó parte de los más de 400 encuentros en 250 localidades del país que llevaron a cabo los referentes del oficialismo.

En ese marco, la gobernadora y aspirante a la reelección afirmó: "Todos los bonaerenses somos candidatos, sobre todo los convencidos, los que defienden el cambio para vivir mejor, para no darnos por vencidos, para no resignarnos".

"Puedo rendir cuentas de lo que se hizo y no se hizo. En la espalda tengo tres años y medio. Quiero saber qué dicen los que tienen 28 años en la espalda sin hacer nada", disparó la referente de Juntos por el Cambio.