Concordia le sienta bien a Facundo Ardusso Deportes 28 de julio de 2019 Redacción Por El piloto de Las Parejas logró su tercera pole en ese circuito. El rafaelino Nicolás González se ubicó 27°.

FOTO ACTC.ORG.AR CANDIDATOS./ Ardusso superó por muy poco a Leonel Pernía y José Manuel Urcera.

Desde el 10 de septiembre de 2017, y también en el autódromo de Concordia, Facundo Ardusso no conseguía ser el más rápido de una clasificación de Turismo Carretera. Y ayer, si bien no tuvo una segunda tanda favorable, el piloto de Las Parejas celebró junto al equipo Renault Sport Torino Team su octava "pole" con el Torino, en una pista en la cual él había destacado que la paciencia era fundamental para girar en el circuito de 4.700 metros. Es la tercera pole en ese circuito para el santafesino.

Esta clasificación permite observar en su ordenamiento general, al cabo de las dos tandas, que Ardusso quedó con el tiempo conseguido en el mediodía tras marcar 1m40s662, promediando 168,154 Km/h., y superando ajustadamente a Leonel Pernía (a 0s045), el lider del campeonato José Manuel Urcera (a 0s053), Matías Rossi (a 0s066) y Juan Manuel Silva (a 0s084).

Dicha diferencia, casi nunca vista en una clasificación de TC, genera una expectativa sobre la paridad de la especialidad, la cual se amplió con otra docena de coches que se ordenaron a menos de un segundo de diferencia con respecto a Ardusso y su Torino.

Pernía y Urcera mantuvieron las posiciones con respecto al primer parcial, al igual que Rossi, quien en la segunda tanda fue el más rápido. Sobre el cierre de su labor, y aprovechando algunos cambios que realizó en su auto, Silva pudo avanzar y quedar quinto, exponiendo un interesante rendimiento de su Ford para el domingo. Luego se ubicaron Christian Ledesma, ya a 456/1000, seguido por Mariano Werner, quien realizó un trompo en su intento de mejorar el tiempo, y Jonatan Castellano, con el mejor Dodge, a 0s594. Detrás quedaron Emiliano Spataro y Agustín Canapino, ambos con problemas en la transmisión; en el caso del piloto de Lanús la caja trabada en su Torino, en tanto que el arrecifeño quedó al costado de la pista cuando un rodamiento del portamasas trasero dejó sin tracción a su Chevrolet.

En cuanto al rafaelino Nicolás González no pudo cristalizar en clasificación sus expectativas previas, recordando que llevaba a esta carrera un nuevo motor, al ubicarse en el puesto 27° con un registro de 1m41s886/1000, a 1s264 del poleman. Igualmente la mencionada paridad en la categoría hace que un mínimo detalle pueda significar varios escalones en el ordenamiento.



LAS SERIES

En la primera, a las 9, largarán en la primera fila Ardusso y Matías Rossi, y en la segunda fila Mariano Werner y Agustín Canapino.

En la segunda serie, a las 9.30, estarán en la primera fila Leonel Pernía y Juan Manuel Silva, y en la segunda Jonatan Castellano y Gastón Mazzacane. Esta batería será en la que compita Nicolás González, en quinta fila junto a Mauricio Lambiris.

La tercera serie se largará a las 10 con Juan Manuel Urcera y Cristian Ledesma en primera fila, ubicándose detrás Emiliano Spataro y Lionel Ugalde.

Cabe mencionar que la final será a las 13.20.