Un periodista estadounidense podría terminar preso en Brasil

RÍO DE JANEIRO, Brasil, 28 (AFP). - El presidente brasileño, Jair Bolsonaro, dijo que el periodista estadounidense Glenn Greenwald "podría ir preso" en Brasil, pero que no sería deportado del país latinoamericano.

Greenwald, que vive en Río de Janeiro con su esposo brasileño y dos hijos adoptados, es cofundador del medio The Intercept.

Ese sitio web de investigación publicó chats filtrados que muestran que el ministro de Justicia y exjuez Sergio Moro conspiró para lograr mantener al expresidente de izquierda Luiz Inácio Lula da Silva alejado de las elecciones presidenciales de 2018, finalmente ganadas por Bolsonaro.

Tras describir a Greenwald como un "tramposo", Bolsonaro dijo que el periodista no sería expulsado de Brasil en virtud de un decreto emitido por Moro el pasado viernes que permite la deportación de extranjeros considerados peligrosos.

El decreto no tiene "nada que ver con" Greenwald, dijo de acuerdo a la prensa brasileña Bolsonaro, que también se refirió a que el periodista está casado "con otro hombre y ha adoptado niños en Brasil".

"Tramposo, tramposo. Para evitar el problema se casa con otro embaucador y adopta a un niño en Brasil", dijo Bolsonaro.

"Ese es el problema que tenemos. No se irá. Quizás vaya preso en Brasil, pero no será expulsado".

Greenwald se enfrentó a pedidos de deportación por la publicación de mensajes filtrados de Telegram que Moro intercambió con los fiscales cuando era el juez que encabezaba la investigación del caso de corrupción masiva conocido como Lava Jato.