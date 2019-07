Argentina no pudo con Hungría Deportes 28 de julio de 2019 Redacción Por BASQUET FEMENINO, MUNDIAL U19

FOTO FIBA EL ULTIMO PASO./ Las chicas intentarán quedarse con el undécimo puesto.

Argentina perdió este sábado ante Hungría por 66 a 61 y no podrá luchar por el noveno puesto del Mundial U19 femenino que se disputa en Tailandia. En un partido de reñido final, no alcanzaron los 22 puntos de Florencia Chagas en el equipo dirigido por Mariano Junco.

De nuestras representantes, cabe mencionar los 6 puntos convertidos por la lehmense Lucía Operto, con 3 de 4 en dobles, y un rebote, en 10 minutos en cancha. La rafaelina Candela Gentinetta, en tanto, no lanzó al aro en sus 3 minutos de partido aunque capturó 3 rebotes. Los parciales fueron 11-19, 25-33 y 39-45, todos favorables a las europeas.

Nuevamente sin Victoria Gauna por lesión, Argentina volvió a sufrir una constante del Mundial U19 en Bangkok, que ha sido comenzar los partidos con algunas distracciones y por consiguiente, una desventaja a la cual después hay que trabajar para limarla.

Con este resultado, Las Hormigas jugarán su último partido en el Mundial ante Colombia para definir quien se queda con el undécimo puesto.