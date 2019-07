Sorpresiva visita de Michetti a la Provincia

En el marco de una visita sorpresa a Rosario este viernes a la tarde, la vicepresidenta Gabriela Michetti aseguró que “nos vamos alejando de la crisis” y si bien destacó que el gobierno hizo cambios estructurales, reconoció: “tenemos un problema con el bolsillo de la gente y en llegar a fines de mes”.

En una entrevista televisiva que fue recuperada por Rosario 3, afirmó que los problemas de gestión se explican por “un país que venía hace muchas décadas con gobiernos que fracasaron económicamente”.

Por ejemplo, dijo, “con gobiernos populistas o distributivos de lo que no hay, ¿qué termina pasando?, se caen pedazos cuando no tenés el recurso de la soja a 600 dólares la tonelada, que es un precio disparatado”.

"El gobierno ha puesto todo su capital de trabajo para que eso no nos vuelva a pasar. Para que esta crisis sea el esfuerzo que hace el país para tener un crecimiento sostenido en el tiempo”, añadió.

“Hemos hecho el cambio estructural o lo estamos haciendo pero en lo cotidiano, en el bolsillo de la gente, en llegar a fines de mes, en poder pagar las cuentas, tenemos un problema”, admitió.

Para Michetti, “lo bueno de este gobierno es que reconstruyó el Indec y es el propio gobierno que te dice «esta es la inflación, esta es la pobreza, este es el problema que tenemos con esto o con aquello»”

En ese sentido consideró que “ya nos alejamos de la crisis brutal” de 2018 y que “hace dos meses los indicadores se empezaron a estabilizar y la inflación empezó a ir para abajo”.

“Obviamente que un país que hace décadas viene para abajo, para abajo, y con crisis, crisis, con temas como la inflación y ese tipo de enfermedades de la economía, no los podés cambiar en dos años ni en cuatro”, consideró.

“No me cabe duda -completó al cierre- que vamos a vencer el tema de la inflación que empaña la economía pero mientras tanto se ve el enorme cambio en infraestructura y en lo estructural de país. Creo que es un balance bueno para seguir en el proceso del cambio”. (Fuente: Rosario 3.com)