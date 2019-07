Los Pumas no tuvieron un buen partido en Australia Deportes 28 de julio de 2019 Redacción Por Leer mas ...

FOTO NA RAMIRO MOYANO./ El wing en un ataque del equipo argentino.

La Selección argentina masculina de rugby, Los Pumas, volvió a caer ayer ajustadamente por el Rugby Championship, esta vez como visitante de Australia por 16-10 (10-3 al descanso), ante 32.000 espectadores en el Suncorp Stadium de Brisbane.

El primer try fue obra del Wallabie Reece Hodge en el minuto 33. Los Pumas respondieron en la parte final del partido por medio del tercera línea Facundo Isa (16-10, min. 75), pero la reacción no fue suficiente. Además, Joaquín Díaz anotó una conversión y Nicolás Sánchez un penal para los Pumas. El rafaelino Mayco Vivas ingresó a los 15 minutos del segundo tiempo en reemplazo de Nahuel Tetaz Chaparro.

El partido supuso el regreso en el XV de Australia del apertura Christian Lealiifano luego de tres años difíciles en los que se centró en superar una leucemia. Ante los Pumas anotó 11 de los 16 puntos de su equipo este sábado en Brisbane. El futuro jugador de los Toyota Shuffles de Japón no había vestido la elástica de los Wallabies desde mediados de 2016.



MURO AUSTRALIANO

En total anotó tres penales y una transformación, y fue él quien abrió el marcador en el minuto 11. A dos meses del inicio del Mundial de 2019, en el que se medirá con Gales, Georgia, Fiyi y Uruguay, Australia prosigue afinando su preparación. Aunque ofreció jugadas de mérito, la victoria no fue más abultada por errores básicos de los locales.

El técnico australiano Michael Cheika consideró la victoria "merecida". "Trabajamos duro. Construimos nuestro partido, gestionamos bien el marcador, con momentos de dominio, y cuando fuimos dominados encontramos los medios para salir de ahí", indicó.

"Las oportunidades estuvieron ahí, tuvimos dos ocasiones en el primer tiempo y una en el segundo, pero perdemos de seis puntos", explicó, por su parte, su homólogo argentino Mario Ledesma.

Los Pumas, que dejaron una buena imagen en su debut en el torneo del hemisferio sur, con una corta derrota ante Nueva Zelanda (20-16), se estrellaron en ataque contra un sólido muro amarillo a pesar de algunas buenas combinaciones.

Los Pumas cierran la clasificación con dos puntos, por los 4 de Australia, los 6 de Nueva Zelanda, y los 7 de los líderes sudafricanos. En la tercera y última fecha del Rugby Championship, el 10 de agosto, Australia recibirá a un equipo de Nueva Zelanda en busca de resarcirse en Perth del empate concedido ante Sudáfrica este sábado, mientras que Argentina se medirá con los Springboks en Salta.



AUSTRALIA 16 - ARGENTINA 10

Los puntos: Australia: Try - Reece Hodge. Conversión - Christian Lealiifano. Penales - Lealiifano (3). Argentina - Try - Facundo Isa. Conversión - Joaquín Díaz Bonilla. Penales: Nicolás Sánchez.

Formaciones: Australia: Kurtley Beale; Reece Hodge, Tevita Kuridrani, Samu Kerevi, Marika Koroibete; Christian Lealiifano, Will Genia; Isi Naisarani, Michael Hooper (cap.), Lukhan Salakaia-Loto; Rory Arnold, Izack Rodda; Sekope Kepu, Folau Faingaa, Scott Sio. Suplentes: Tolu Latu, James Slipper, Taniela Tupou, Rob Simmons, Luke Jones, Nic White, Matt Toomua, James OConnor. Entrenador: Michael Cheika.

Argentina: Joaquín Tuculet; Santiago Cordero, Matías Moroni, Jeronimo de la Fuente, Ramiro Moyano; Nicolás Sánchez, Tomás Cubelli; Facundo Isa, Tomás Lezana, Pablo Matera (cap.); Tomás Lavanini, Guido Petti; Juan Figallo, Julián Montoya, Nahuel Tetaz Chaparro. Suplentes: Santiago Medrano, Mayco Vivas, Ramiro Herrera, Matías Alemanno, Juan Manuel Leguizamón, Felipe Ezcurra, Joaquín Díaz Bonilla, Matías Orlando. Entrenador: Mario Ledesma (ARG).

Árbitro: Ben OKeeffe (NZL).



EMPATE EN WELLINGTON

Nueva Zelanda concedió un empate 16-16 (7-6 al descanso) contra Sudáfrica este sábado en Wellington, con un try de Herschel Jantjies en el último minuto para los Springboks, en la segunda fecha del Rugby Championship.

Los All Blacks, dominados gran parte del primer acto, anotaron el primer try del partido justo antes de la pausa por medio de Jack Goodhue. Los Springboks empataron sobre la bocina, luego de un try de Herschel Jantjies y una conversión de Handre Pollard.