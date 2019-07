Rechazo de una precandidata a expresiones de Aníbal Fernández Nacionales 28 de julio de 2019 Redacción Por Leer mas ...

FOTO ARCHIVO MARIA LUJAN. Dura con Aníbal.

BUENOS AIRES, 28 (NA) -- La precandidata a diputada nacional María Luján Rey (Juntos por el Cambio), criticó los dichos de Aníbal Fernández y aseguró que le da "asco escuchar a un personaje tan siniestro", en alusión el exjefe de Gabinete.

"No me asombran sus dichos, porque la perversidad y la violencia parece que están en el ADN de muchos de estos personajes", sostuvo la madre de Lucas Menghini Rey, una de las víctimas de la Tragedia de Once.

En diálogo con Radio Mitre, la postulante oficialista cuestionó al referente peronista, quien días atrás aseguró que "confiaría más en el femicida Ricardo Barreda" para que cuide de sus hijos "antes que la gobernadora, María Eugenia Vidal".

"Asco da escuchar a un personaje tan siniestro hablar del cuidado de los hijos. ¿Dónde estaba cuando ocurrió la Tragedia de Once en la que murieron tantos hijos víctimas de la corrupción del Estado del que formó parte?", expresó la precandidata.

Y añadió: "Merece un repudio enérgico por parte de la dirigencia política y de toda la sociedad".

Por otra parte, Rey reconoció que los distintos sondeos de intención de voto arrojan una superioridad del Frente de Todos sobre Juntos por el Cambio, pero señaló que "se está trabajando para mejorar los números que dan las encuestas; es una campaña difícil".