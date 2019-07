Correa pide un "recambio generacional" en gremios Nacionales 28 de julio de 2019 Redacción Por Leer mas ...

FOTO ARCHIVO WALTER CORREA. Secretario general de Curtidores.

BUENOS AIRES, 28 (NA). - Walter Correa, el secretario general del Sindicato de Obreros Curtidores, reclamó un "recambio generacional" en la dirigencia del movimiento obrero, al tiempo que se quejó de que "la cúpula sindical no tuvo en cuenta a un montón de compañeros que nunca dejaron de pelear" en reclamo de un paro nacional.

"Necesitan de poner de rodillas a todo un pueblo trabajador y están trabajando para eso. Esto es la gerencia que tiene (el presidente Mauricio) Macri acá en nombre del Fondo Monetario Internacional (FMI)", sostuvo el también diputado nacional en referencia a las críticas de la Casa Rosada a los gremialistas.

El referente de la Corriente Federal de Trabajadores (CFT) consideró que ante el tenso vínculo con el Gobierno, los sindicalistas "se defienden de pie, de cara al pueblo, a los trabajadores".

"El camino es mirar de frente e ir de frente en defensa de nuestros derechos y nuestras conquistas", añadió el postulante a intendente del partido bonaerense de Moreno por el Frente de Todos.

Consultado sobre la cantidad de paros generales que realizó la CGT, advirtió que "la cúpula sindical no tuvo en cuenta a un montón de compañeros que fueron invisibilizados, pero que nunca dejaron de pelear".

En ese sentido, el sindicalista dijo que el "recambio generacional lo necesita no solamente la dirigencia del movimiento obrero, sino también la dirigencia política".